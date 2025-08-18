Erin como potente huracán se aproxima a Bahamas

El huracán Erin avanza hoy con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson hacia el noroeste con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora (km/h) mientras otro evento podría tener desarrollo en el Atlántico los próximos días.

El primer huracán de la actual temporada ciclónica se localizó cerca de la latitud 23.1 Norte, longitud 70.5 Oeste y circula a 20 km/h y podría tener un giro gradual al norte a última hora de hoy y el martes.

El Centro Nacional de Huracanes destaca que en su posible trayectoria, el núcleo de Erin pase al este del sureste de las Bahamas en esta jornada y se mueva entre las Bermudas y la costa este de los Estados Unidos a mediados de la semana.

Sus vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 130 km desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 370 km.

La institución científica alerta, además, que una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical oriental está produciendo lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

Las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema, y podría formarse una depresión tropical durante la última parte de la semana.

Este sistema debería desplazarse de oeste a oeste-noroeste a unos 32 km/h a través del Atlántico tropical central y acercarse a las inmediaciones de las Islas de Sotavento hacia el final de la semana.

