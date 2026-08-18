Iniciará en Granma matrícula a las carreras médicas del 17 al 28 de agosto

Con vistas al próximo curso escolar 2026-2027, la Universidad de Ciencias Médicas de Granma comenzará el próximo 17 y hasta el 28 del actual mes su proceso de matrícula para la enseñanza técnica y profesional y la enseñanza superior.

Los egresados del 9no grado podrán hacerlo desde el lunes y hasta el viernes próximo en el politécnico de Manzanillo, siempre con el acompañamiento de un tutor legal.

Quienes optaron por carreras universitarias de la medicina tendrán que personarse en las Facultades existentes en la Ciudad del Golfo y la cabecera provincial, del 24 al 28 de agosto.

Para realizar la matrícula, todos los interesados presentarán foto copia del carnet de identidad actualizado, por sus dos caras, así como el original de la Certificación de notas (avalada al dorso) o fotocopia y el original del título de culminación del bachiller.

Se presentarán, además, 4 fotos 1×1 (tipo carné), carnet de Salud actualizado o constancia de chequeo del médico del consultorio, en caso de no estar disponible.

Para matricular se exigirá también la actualización respeto a la Defensa, lo infiere para los varones que cumplieron con el Servicio Militar Activo la boleta de desmovilización o Anexo 1 con sello por valor de $ 5.00 pesos.

A los NO APTOS FAR se les exigirá el Anexo 1, con un sello de $ 5.00 pesos y la Resolución que les entrega el Comité Militar, cotejada con el original y evaluación de la Tarea Socialmente Útil.

La Demajagua