Denuncian uso de ayuda humanitaria como arma contra Gaza

El vicepresidente de la Fundación Turca de Ayuda Humanitaria (IHH), Emre Kaya, denunció hoy que Israel continúa utilizando la asistencia humanitaria como arma contra la población palestina en la Franja de Gaza.

Kaya, responsable de los programas internacionales de la organización, explicó en declaraciones difundidas por la agencia Anadolu que la IHH mantiene sus operaciones de ayuda en el enclave, donde persiste una grave crisis de alimentos, agua potable y servicios sanitarios debido al bloqueo y las restricciones israelíes.

«Israel sigue utilizando la ayuda humanitaria, en particular, como arma contra el pueblo de Gaza», afirmó.

El representante de la IHH señaló que la organización mantiene una oficina activa en la Franja de Gaza desde 2009 y continuó sus actividades antes y después del 7 de octubre de 2023.

Según explicó, las necesidades humanitarias se multiplicaron desde el comienzo de la guerra, lo que llevó a ampliar las capacidades de la fundación y desarrollar proyectos conjuntos con organizaciones locales e internacionales, agencias humanitarias y organismos de Naciones Unidas.

Kaya indicó que la IHH trabaja principalmente en la distribución de agua, alimentos y combustible, además de otras formas de asistencia básica.

Precisó que, mediante 13 cocinas instaladas en Gaza, la organización llegó a distribuir comidas calientes a unas 180 mil personas diariamente y, en determinados periodos, alrededor de 80 mil barras de pan al día.

Sin embargo, advirtió que los obstáculos crecientes dificultan la continuidad de las operaciones y ponen en riesgo al personal humanitario.

«Las organizaciones internacionales, las agencias de la ONU y muchos organismos humanitarios locales se enfrentan a obstáculos que ponen en peligro sus vidas al entregar ayuda», señaló. Kaya añadió que varios voluntarios de la organización murieron en ataques israelíes y que cocinas, oficinas y almacenes de la fundación resultaron alcanzados.

Además de la asistencia alimentaria, la IHH desarrolla proyectos educativos y de apoyo a lugares de culto, con el propósito de ayudar a la población palestina a mantener actividades cotidianas en medio de la guerra.

El funcionario destacó que la apertura de escuelas permite a los niños recuperar parcialmente una rutina y brinda a numerosas familias una perspectiva de continuidad.

Según los datos incluidos en la información original, la ofensiva israelí contra Gaza desde octubre de 2023 dejó más de 73 mil palestinos muertos y más de 174 mil heridos, en su mayoría mujeres y niños, además de una destrucción generalizada que afecta aproximadamente al 90 por ciento de la infraestructura del enclave.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959