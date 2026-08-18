Guardia Revolucionaria iraní niega conversaciones secretas con EEUU

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Mohebi, negó hoy la existencia de conversaciones secretas entre oficiales de esa fuerza y Estados Unidos, y afirmó que los asuntos diplomáticos corresponden a las instituciones estatales competentes.

En declaraciones a la agencia iraní Tasnim, Mohebi rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre supuestos «canales secretos de comunicación» con oficiales de la Guardia Revolucionaria.

El vocero calificó esas declaraciones como «ilusiones producto de la derrota y la desesperación en la guerra» y reiteró que la diplomacia no forma parte de las atribuciones de ese cuerpo militar.

Asimismo, sostuvo que «actualmente no hay conversaciones con los estadounidenses debido a las reiteradas violaciones de acuerdos por parte de Estados Unidos».

Horas antes, Trump afirmó en una entrevista con Fox News que Washington mantenía un canal extraoficial de comunicación con oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní.

Las declaraciones se producen en un contexto de elevada tensión entre ambos países, tras la agresión lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán contra Israel y objetivos que, según las autoridades iraníes, estaban vinculados a instalaciones estadounidenses en la región.

Las hostilidades derivaron posteriormente en un acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril.

El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, aunque su aplicación quedó estancada por desacuerdos relacionados con la seguridad de esa vía marítima.

Entre el 8 y el 24 de julio, Estados Unidos reanudó sus ataques contra Irán, mientras Teherán respondió contra instalaciones y equipos militares que identificó como estadounidenses en países árabes.

Tras esa nueva escalada, ambas partes retomaron conversaciones centradas en garantizar rutas marítimas seguras en el estrecho de Ormuz.

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