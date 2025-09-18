Inauguran en Embajada de Cuba en EEUU expo dedicada a Fidel Castro (+Fotos)

Al evento -que se inserta en el programa por el centenario de Fidel en 2026- asistieron representantes de la intelectualidad, la cultura, partidos políticos, de movimientos sociales, de organizaciones de solidaridad y en sentido general amigos de Cuba.
Al referirse al líder cubano, Fernández de Cossío mencionó las “características extraordinarias concentradas en un solo individuo” y afirmó que hizo una gran contribución al mundo para mejor y “creo que eso es algo por lo que será recordado”, subrayó.
Antes, la jefa de la Misión de Cuba, Lianys Torres, dio la bienvenida a los participantes en la velada la noche de este miércoles, donde la poetisa Nubia Kai declamó uno de sus poemas dedicado a la isla, a Fidel y su Revolución.
También habló el activista Mark Friedman, copresidente del Comité Manos fuera de Cuba de Los Ángeles, a quien la embajada agradeció su dedicación y esfuerzo, para llevar a feliz término la exhibición.
Friedman anticipó que estarán organizando un evento similar a este en Los Ángeles el 25 de octubre, “cuando una vez más protestaremos vehementemente contra el bloqueo estadounidense a Cuba en las acciones previas a la votación en las Naciones Unidas”.
Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, actual provincia de Holguín (este) y su partida a la inmortalidad, el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, causó conmoción a nivel internacional.
Al referirse al líder cubano, Fernández de Cossío mencionó las “características extraordinarias concentradas en un solo individuo” y afirmó que hizo una gran contribución al mundo para mejor y “creo que eso es algo por lo que será recordado”, subrayó.
Antes, la jefa de la Misión de Cuba, Lianys Torres, dio la bienvenida a los participantes en la velada la noche de este miércoles, donde la poetisa Nubia Kai declamó uno de sus poemas dedicado a la isla, a Fidel y su Revolución.
También habló el activista Mark Friedman, copresidente del Comité Manos fuera de Cuba de Los Ángeles, a quien la embajada agradeció su dedicación y esfuerzo, para llevar a feliz término la exhibición.
Friedman anticipó que estarán organizando un evento similar a este en Los Ángeles el 25 de octubre, “cuando una vez más protestaremos vehementemente contra el bloqueo estadounidense a Cuba en las acciones previas a la votación en las Naciones Unidas”.
Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, actual provincia de Holguín (este) y su partida a la inmortalidad, el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, causó conmoción a nivel internacional.