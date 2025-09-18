Barcelona con primera presentación en Champions 2025-26

El Barcelona realizará hoy su primera presentación en la Liga de Campeones del fútbol europeo 2025-26, cuando visite al Newcastle United.

Los catalanes llegan al St James’ Park después de golear 6-0 al Valencia por la cuarta jornada de la Liga española y con la ausencia del lesionado Lamine Yamal.

Sin Yamal, el capitán Raphinha podría ser titular por la derecha para dejar de nuevo la banda izquierda a Marcus Rashford.

El Newcastle viene de ganar a los Wolves (1-0) en la última jornada de una Premier League en la que ocupa el décimo puesto de la clasificación, tras empezar con dos empates y una derrota.

Los ingleses suman cuatro triunfos de sus seis partidos en casa contra equipos españoles en competiciones europeas, pero el Barça tiene solo dos derrotas en los últimos 17 choques en fase de grupos ante conjuntos de la Premier League.

En la jornada del miércoles, el Liverpool comenzó con pie firme su campaña en la Champions 2025-26, tras vencer 3-2 al Atlético de Madrid en la última jugada del desafío.

Un gol en el minuto 92 del neerlandés Virgil Van Dijk, al cabecear con potencia desde el punto de penalti un córner picado, dio la victoria al club inglés en Anfield.

Los hombres del técnico Arne Slot tomaron ventaja bien temprano con tantos en los seis primeros minutos de Andrew Robertson (m. dos) y el egipcio Mohamed Salah (seis), pero los españoles reaccionaron y alimentaron su esperanzas, gracias a un doblete de Marcos Llorente (45+3 y 81).

El Bayern de Múnich también debutó con un triunfo de 3-1 ante el Chelsea y dos dianas del inglés Harry Kane en el Allianz Arena.

Vigente campeón y actual líder de la Bundesliga alemana, el conjunto bávaro se puso por delante con una perforación del sierraleonés Trevoh Chalobah en el minuto 20, tras centro de Michael Olise, y después aumentó la diferencia a seis, cuando Kane convirtió un penal ante el arquero español Robert Sánchez.

Los visitantes no bajaron los brazos y en el minuto 29, en un rápido contragolpe, Cole Palmer devolvió la emoción al encuentro, con un remate de primera desde dentro del área, pero volvió a aparecer Kane para confirmar su clase y sacar un disparo ajustado al palo largo (63) y sentenciar así el choque.

En otros compromisos, el Inter superó al Ajax con par de goles de cabeza del francés Marcus Thuram (m. 42 y 47), el París Saint-Germain derrotó 4-0 al Atalanta, y dianas del brasileño Marquinhos (tres), el georgiano Khivicha Kvaratskhelia (39) y los portugueses Nuno Mendes (51) y Gonçalo Ramos (90+1), el Olympiacos empató a cero con el Pafos y el Slavia Praga igualó 2-2 con el Bodo/Glimt.

