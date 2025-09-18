Matanzas en busca de onceno triunfo en la Serie Nacional

Este miércoles, los matanceros consolidaron su liderato al vencer 6-1 a sus rivales, con un racimo de cinco carreras .en la décima entrada que definió el choque. Roilán Averohff lanzó cinco entradas y un tercio con una sola anotación, y Armando Dueñas se llevó la victoria.

Foto: Yadrian Rivero

Boris Luis Cabrera 

 Por los locales, Yadián Martínez lanzó siete capítulos sin aceptar carreras limpias y ponchó a ocho, pero su relevo no respondió. Aníbal Medina conectó un doble y un sencillo, mientras Andrys Pérez aportó un biangular, ambos remolcando una carrera.

   Para este jueves, Matanzas vuelve a la carga con su estrella Yoannis Yera, que no ha tenido decisión en la campaña y ha permitido siete limpias en 9.2 entradas, enfrentando a Albert Valladares, quien buscará mejorar el récord de Mayabeque (4-7). 

   Santiago de Cuba (10-2) intentará mantenerse a un juego del líder en su choque frente a Guantánamo (2-10) con Alberto Bisset (2-0) enfrentando a Johny Téllez (0-1) y Las Tunas (10-2), con Sergio Fernández (0-0) defenderá su posición de privilegio ante Granma (4-8), que tendrá a Sammy Benítez (0-2) en el montículo.

   Artemisa (7-2) buscará con Yunieski García (2-0), que no ha permitido carreras en 13 entradas, mantener su buen paso contra Pinar del Río (5-7), que dependerá de Jenier Álvarez (1-0).

   Por su parte Holguín (9-3), tras caer ayer ante Villa Clara, apostará por Carlos Alberto Santiesteban (2-0), quien tendrá enfrente a Alain Sánchez (1-0).

  Completarán la cartelera Camagüey (7-5) contra Ciego de Ávila, con Rodolfo Soris (1-0) frente Javier Griñan (0-1) y Sancti Spíritus (7-5) versus Cienfuegos (3-7), con el duelo anunciado entre Alex Guerra (0-0) y Alex Daniel Pérez (0-2).

   Por último, Industriales (6-4) y La Isla (0-10) esperan poder disputar hoy el doble juego suspendido por lluvia en el Cristóbal Labra. 

