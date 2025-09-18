Concluye en Holguín taller regional de la Cruz Roja

El taller regional de la Cruz Roja, dedicado a actualizar las normativas sobre derecho internacional humanitario, concluyó en la ciudad de Holguín con la participación de delegados de las provincias del oriente cubano y Camagüey.

Eileen Esther Molina Fernández

Hilda Ponce Guerrero, vicedirectora nacional de la Cruz Roja, señaló a la ACN este martes que el encuentro permitió a los voluntarios crear las bases jurídicas para entender las leyes vigentes ante conflictos armados, proteger a víctimas y desplazados, y reconocer los derechos de ambas partes en guerra.

Refirió que el evento se realizará posteriormente en Cienfuegos y Matanzas, donde continuarán la actualización acerca de estos temas, fundamentalmente en la identificación de víctimas y los procedimientos para el manejo de civiles.

Sobre el restablecimiento de contacto entre familiares y búsqueda, la experta destacó que es una de las principales misiones de la Cruz Roja, que permite la asistencia a personas vulnerables y allegados de desaparecidos.

Subrayó que estos conocimientos perfeccionan de manera dinámica la preparación de los voluntarios y brindan mayor capacitación a los profesionales vinculados a estos movimientos.

El taller, con sede en la Plaza de la Revolución Calixto García Íñiguez, Monumento Nacional, acogió a participantes de Granma, Santiago de Cuba, Las Tunas, Guantánamo, Camagüey y Holguín.

La Cruz Roja Cubana cuenta con más de 39 mil voluntarios dedicados a labores de rescate y salvamento, prevención de accidentes en playas y piscinas, y apoyo a redes educativas y comunitarias sobre temas de salud e higiene.

