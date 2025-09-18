Tercer revés de Cuba en Final Six (f) de Voleibol

La selección femenina de voleibol de Cuba sufrió su tercer revés en la continuación del torneo de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) Final Six, al perder en tres sets ante el anfitrión, México, con sede en Guadalajara, Jalisco, dónde hoy topará con Puerto Rico.

Foto: Tomada de Jit

Carlos González Rego

Según el sitio www.norceca.net, las discípulas del nuevo entrenador de la mayor de las Antillas, el brasileño Lizomar De Moura, cayeron con parciales de 20-25, 10-25 y 22-25, luego de una hora y siete minutos de juego, y dominio total de los locales.

Los otros dos reveses fueron en tres y cinco sets ante las segundas selecciones de República Dominicana (16-25, 23-25 y 21-25) y Estados Unidos (20-25, 25-16, 18-25, 25-22 y 10-15), en ese orden.

Las estadísticas oficiales colectivas reflejan que la mayor de las Antillas no pudieron ante el empuje de México, con mejores resultados en el ataque, 31 puntos por 28, el bloqueo (12-4) y el servicio (7-2), a lo que se une que siete tantos menos por errores propios (18-25).

Individualmente sobresalió la mexicana Sofía Maldonado, máxima anotadora del encuentro y única jugadora con dobles dígitos, con 17 puntos, 14 en el ataque, dos en el bloqueo y uno en el servicio, mientras que por Cuba lo mejor fue Whitney James (9/8-0-1).

Sus próximas contrincantes serán las canadienses, el viernes, en las eliminatorias por el sistema de todos contra todos.

Estados Unidos y Puerto Rico ganaron este miércoles 3-1 y 3-0 a República Dominicana (25-12, 21-25, 25-20 y 25-13), y Canadá (25-14, 25-12 y 25-19), en ese orden.

Los otros encuentros de este jueves serán Dominicana-Canadá y Estados Unidos-México.

Las estadounidenses y mexicanas acumulan hasta el momento tres victorias sin reveses, seguidas por las puertorriqueñas (2-1), las dominicanas (1-2), y las cubanas y canadienses (0-3).

Por lo anunciado por los organizadores, la semifinal será el sábado con los partidos entre segundo contra tercero y primero contra cuarto, mientras que el domingo se discutirán el quinto lugar, la medalla de bronce y la de oro, en ese orden.

El torneo otorga puntos para la clasificación al Campeonato Continental NORCECA 2026, que es el Torneo Clasificatorio Olímpico, además de puntos de ranking mundial para los equipos que no compiten en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL).

