Debutará Oscar Pino hoy en el Mundial de Lucha de Zagreb

El vigente medallista mundial de bronce Oscar Pino (130 kg) será el primer exponente de la lucha grecorromana cubana en subir al colchón en el Campeonato Mundial de Zagreb, que hoy jueves celebra su sexto día de competencias.

Foto tomada de United World Wrestling

Ernesto Arturo Santana

Pino, rankeado número 26 entre los inscritos, tendrá su primer combate en la ronda de clasificación frente al luchador sueco Jacob Edward Logaard (#27), en un duelo programado para las 11:18 AM (hora local de Zagreb), que corresponderá a las 5:18 AM en Cuba.

El camino en el bracket se presenta desafiante para el heredero de Mijaín López, cinco veces campeón olímpico.

De superar al sueco, su siguiente rival en cuartos de final sería el poderoso turco Muhammad Bakir, cabeza de serie número dos del torneo y uno de los máximos favoritos a la medalla de oro.

La final más esperada de la categoría, según los rankings, sería un choque de titanes entre el iraní Amin Mirzazadeh, cabeza de serie y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, víctima del cubano López y el propio Bakir.

Para llegar a esa instancia, Pino deberá superar una de las llaves más complejas del torneo.

Este miércoles, la luchadora Milaymis Marín (76 kg) conquistó bronce al imponerse por superioridad técnica (10-0) a la india Priya.

Mientras, Laura Herin (53 kg) aguarda por el repechaje, donde enfrentará hoy a la ganadora del duelo entre la mongola Bat-Ochir y la neozelandesa Zana para continuar en la búsqueda de la tercera presea para una mujer de la mayor de las Antillas en citas del orbe en la lucha.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.