Banco Central de Cuba proyecta cambios en el sistema bancario

El Banco Central de Cuba proyecta cambios en el sistema bancario con el objetivo de ampliar los servicios, los créditos y canales digitales. Las transformaciones buscan modernizar la banca y facilitar el acceso de la población a los servicios financieros. Entre las medidas previstas se incluyen la ampliación de créditos a personas naturales y el impulso de los pagos electrónicos. Con estas acciones, el país busca mejorar la eficiencia del sistema y responder a las demandas actuales de la economía.