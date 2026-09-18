Coloroma, nueva marca de café cubano

De la especie Robusta y con elaboración artesanal se obtuvo una nueva marca de café denominada Coloroma, en la Estación de investigación agroforestal Guisa, ubicada en el municipio de igual nombre, en la provincia de Granma.

La venta en polvo del producto recién inició en el territorio oriental, en paquetes contentivos de 125 y 250 gramos a un precio de 300 y 600 pesos, respectivamente, en moneda nacional.

Según directivos de la entidad, la marca es resultado de proyectos de investigación Más Café II de la agencia italiana para la cooperación y desarrollo del sistema forestal sostenible en condiciones de montaña a nivel territorial.

En cuanto al café Robusta, como su nombre indica es procedente de un arbusto más resistente que el Arábigo, por lo que se cultiva en mayor tipo de cultivos. Su concentración de cafeína es mayor, siendo de un 2-3 por ciento y más pequeño el grano. Se caracteriza por tener un gusto más firme y amargo, textura áspera y utiliza normalmente como mezclas.

La Demajagua