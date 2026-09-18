Coloroma, nueva marca de café cubano

De la especie Robusta y con elaboración artesanal se obtuvo una nueva marca de café denominada Coloroma, en la Estación de investigación agroforestal Guisa, ubicada en el municipio de igual nombre, en la provincia de Granma.

Por /

La venta en polvo del  producto  recién inició  en el territorio oriental, en paquetes  contentivos de 125   y  250 gramos a  un  precio de 300 y 600 pesos, respectivamente,  en moneda nacional.

Según directivos de la entidad,  la  marca es resultado de  proyectos de investigación Más Café II de la agencia  italiana para la cooperación y  desarrollo del sistema  forestal  sostenible  en condiciones de montaña  a nivel territorial.

En cuanto al café Robusta, como su nombre indica es procedente de un arbusto más resistente que el Arábigo, por lo que se cultiva en mayor tipo de cultivos. Su concentración de cafeína  es mayor,  siendo de un 2-3 por ciento  y más pequeño el grano. Se caracteriza por tener un gusto más firme y amargo, textura  áspera y  utiliza normalmente como mezclas.

La Demajagua

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio