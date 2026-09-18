Experto estaca valores de Geoparque Nacional Guamuhaya en Cuba

Cuba impulsa la declaración y reconocimiento de geoparques, una estrategia que contribuye hoy a la protección del patrimonio natural, al desarrollo del turismo sostenible y a la participación de las comunidades locales.

Durante el taller “Hacia la gestión integrada del Geoparque Nacional Guamuhaya”, el doctor en Ciencias Enrique Castellanos Abella, director de Geología del Ministerio de Energía y Minas, se refirió a las particularidades de este enclave, el de mayor complejidad geológica de los tres reconocidos con esa categoría por el Consejo de Ministros de Cuba.

Castellanos resaltó curiosidades y particularidades de este macizo montañoso que van más allá de su belleza paisajística.

“Esta área es una pieza clave en la evolución geológica del Caribe, y de su articulación entre América del Norte y América del Sur, así como de la apertura de los continentes cuando Pangea se separó”, precisó.

Entre los valores más significativos destacó la existencia de rocas metamórficas que se ubican en el centro de las elevaciones y que no existen en otras regiones de Cuba. “Son parte del manto y de la corteza terrestre, o sea, bien profundas. En un momento de la evolución fueron sacadas de abajo de la tierra, quedaron expuestas en la superficie y por mecanismos de compresión ascendieron. Entonces aquí hay minerales que difícilmente se hallen en otros lugares del país como las eclogitas, unos de los más preciados que pueden encontrarse en la geografía nacional”.

Explicó el doctor en Ciencias que se trata de los más buscados por quienes estudian la evolución de la Tierra porque con ellos se puede fechar o datar la edad de las rocas.

“En las montañas de Guamuhaya se encuentran otros tipos de rocas, sedimentarias, por ejemplo, por eso tenemos también aquí grandes cavernas y formaciones de rocas carbonatadas con cuevas que albergan estalagmitas como la de la cueva Martín Infierno, considerada la segunda más grande del mundo. Pero lo notorio no es sólo el tamaño sino la altura a la que se encuentra, pues el proceso de compresión fue tal que elevó toda esa zona”, detalló.

El geólogo señaló también la localización aquí de un punto culminante del relieve de Cuba, el pico San Juan, el más alto desde la península de Guanahacabibes hasta la Sierra Maestra.

El Geoparque Nacional Guamuhaya se extiende por las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus, con una superficie total de dos mil 143 kilómetros cuadrados y 50 sitios geológicos identificados, de interés nacional e internacional.

Conforme a la filosofía de la Unesco, la misión central de estos enclaves cubanos se centra en «celebrar el patrimonio geológico y promover el desarrollo sostenible de las comunidades».

El reconocimiento de un sitio como Geoparque Mundial otorga un sello de excelencia que lo posiciona en el mapa global del turismo sostenible.

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