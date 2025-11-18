Dominicanos y cubanos honrarán al Generalísimo Máximo Gómez en Baní

Dominicanos y cubanos rendirán homenaje hoy al Generalísimo Máximo Gómez en el 189 aniversario de su natalicio, en Baní, provincia Peravia.

El acto central tendrá lugar en el parque que lleva su nombre, donde un busto honra de manera permanente la memoria de uno de los hombres más grandes de América.

En ese mismo parque, ubicado en el corazón de la ciudad, se encuentra una réplica de la casa natal de Gómez, construida en madera, con piso de tierra y techo de guano.

En Cuba, el banilejo demostró su destreza como estratega militar durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y en la llamada Guerra Necesaria de 1895.

Gómez consideró a Cuba su patria adoptiva y fue un ejemplo de humildad y coraje, además de simbolizar los profundos vínculos de amistad entre ambos pueblos.

