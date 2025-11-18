Italia demanda acciones para lograr una paz duradera en Medio Oriente

Durante una reunión del Consejo Supremo de Defensa (CSD) de Italia, se reafirmó la posición de este país a favor del logro de una paz duradera en Medio Oriente, con un enfoque regional y multilateral, señala hoy un comunicado.

Una nota divulgada por la Presidencia de la República destaca que en esa sesión del CSD, encabezada por el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, se celebró el logro de un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, a la vez que se expresó preocupación por continuos episodios de violencia, con un elevado número de víctimas.

En el encuentro, al que asistió la primera ministra, Giorgia Meloni, se señaló que “la implementación del plan de paz de Sharm el-Sheikh es esencial, manteniendo el respeto al alto el fuego por ambas partes, con el objetivo final de poner fin a la ocupación militar israelí de la Franja de Gaza e iniciar la reconstrucción”.

Estuvieron presentes además en esa reunión, efectuada la víspera en el Palacio del Quirinale, los titulares de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani; del Interior, Matteo Piantedosi; de Defensa, Guido Crosetto; de Economía, Giancarlo Giorgetti; de Comercio, Adolfo Urso, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Luciano Portolano.

En el CSD se reiteró que la paz duradera en Medio Oriente “solo es posible mediante el reconocimiento y la aplicación de la solución de dos pueblos, dos Estados”, y que la Autoridad Nacional Palestina es un interlocutor clave para Italia y la comunidad internacional, pero se debe garantizar el desarme de Hamás.

Se reafirmó que Italia mantendrá sus programas de asistencia humanitaria en la Franja de Gaza, a la vez que contribuirá a la formación de las fuerzas policiales palestinas y participará en las iniciativas de la Unión Europea y de la comunidad internacional, dirigidas a lograr la estabilidad y la recuperación.

Por otra parte, se examinó la situación en el sur del Líbano, y se consideró que la seguridad sigue siendo frágil, debido a continuas violaciones de la Resolución 1701 de la ONU por “los reiterados ataques inaceptables de Israel” contra el contingente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas, liderada por Italia.

En relación con la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de poner fin a la misión de la Fpnul a fines de 2026, se enfatizó que resulta esencial garantizar la seguridad de la denominada Línea Azul así como de promover el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas Libanesas.

Otro de los temas tratados en esta sesión del CSD fue la actual situación del conflicto en Ucrania, y se expresó preocupación por los avances de Rusia, a la vez que se acentuó la decisión de Roma de mantener su apoyo a Kiev, con la aprobación de un duodécimo decreto sobre ayuda militar.

También se abordó, entre otros temas, la amenaza híbrida de actores extranjeros hostiles, impulsada por la velocidad, el volumen y la ubicuidad de la tecnología digital, así como por el uso malicioso de la Inteligencia Artificial, y la necesidad de una alta vigilancia en la protección de las infraestructuras críticas nacionales.

