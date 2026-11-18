Para conseguir el triunfo número 19 de la campaña, los Alazanes se apoyaron en sólido relevo de Alexei Ricardo y en ofensiva oportuna de 10 imparables, que incluyó jonrones de Darián Palma y Damián Moreno.
Luego de las dos marcas de los camagüeyanos que inauguraron la pizarra en el tercer inning frente al zurdo Manuel Ernesto Frómeta, los granmenses respondieron enseguida y no volvieron a permitir otro escón.
Palma empató el encuentro con su sexto jonrón del campeonato y, tras los racimos de cuatro y cinco carreras en los siguientes episodios, redondearan la pizarra final en el sexto con el cuadrangular de Moreno.
Darián también disparó un doblete y con cuatro remolques resultó el más productivo; mientras, el versátil Damián, esta vez como torpedero, traía dos hacia el home, al igual que el receptor Gumersindo Cisneros.
Ricardo, por su parte, regresó a la lomita y ofreció otra demostración convincente, para anotarse el quinto éxito de la temporada sin la sombra de una derrota.
El derecho bayamés dominó cómo quiso a los Toros; durante cuatro entradas completas, el sustituto del abridor Frómeta apenas admitió un solitario sencillo y dejó sin carreras a los bateadores agramontinos.
Con la victoria sobre la tropa del experimentado mentor Miguel Borroto, los granmenses (19-16) se reafirmaron en el cuarto lugar de la Zona Oriental, por detrás de Las Tunas (24-11), Holguín (21-13) y Santiago de Cuba (18-15).