El conjunto de Granma propinó nocaut de 13×2 en siete capítulos a Toros de Camagüey, este martes, en el estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, y arrancó con buen paso su penúltimo tope en la LXV Serie Nacional de Béisbol.

Para conseguir el triunfo número 19 de la campaña, los Alazanes se apoyaron en sólido relevo de Alexei Ricardo y en ofensiva oportuna de 10 imparables, que incluyó jonrones de Darián Palma y Damián Moreno.

Luego de las dos marcas de los camagüeyanos que inauguraron la pizarra en el tercer inning frente al zurdo Manuel Ernesto Frómeta, los granmenses respondieron enseguida y no volvieron a permitir otro escón.

Palma empató el encuentro con su sexto jonrón del campeonato y, tras los racimos de cuatro y cinco carreras en los siguientes episodios, redondearan la pizarra final en el sexto con el cuadrangular de Moreno.

Darián también disparó un doblete y con cuatro remolques resultó el más productivo; mientras, el versátil Damián, esta vez como torpedero, traía dos hacia el home, al igual que el receptor Gumersindo Cisneros.

Ricardo, por su parte, regresó a la lomita y ofreció otra demostración convincente, para anotarse el quinto éxito de la temporada sin la sombra de una derrota.

El derecho bayamés dominó cómo quiso a los Toros; durante cuatro entradas completas, el sustituto del abridor Frómeta apenas admitió un solitario sencillo y dejó sin carreras a los bateadores agramontinos.

Con la victoria sobre la tropa del experimentado mentor Miguel Borroto, los granmenses (19-16) se reafirmaron en el cuarto lugar de la Zona Oriental, por detrás de Las Tunas (24-11), Holguín (21-13) y Santiago de Cuba (18-15).

La Demajagua