Recuperar libros que prácticamente han desaparecido de circulación y abrir nuevas vías para divulgar la creación literaria del territorio son propósitos de Isla de Letras, tienda virtual presentada en el Centro de Interpretación del Patrimonio San Salvador, como parte de las actividades por el aniversario 513 de la fundación de esta ciudad.

Concebida por la Oficina del Historiador de la Ciudad de Bayamo y desarrollada por la mipyme EDTSoft, con la colaboración de escritores y especialistas del Centro Provincial del Libro y la Literatura, la plataforma propone acercar a los lectores tanto a obras patrimoniales como a la producción contemporánea de autores e investigadores vinculados con Granma.

El máster en Ciencias Ludín Bernardo Fonseca García, historiador de Bayamo, explicó que la iniciativa responde, en primer término, a la necesidad de comercializar los títulos de Fundadores, editorial de esa institución aprobada por el Instituto Cubano del Libro.

«Aunque ya se habían publicado varios volúmenes, estos no habían gozado de la divulgación necesaria por las dificultades para su comercialización», señaló Fonseca García.

De esa limitación surgió la idea de crear un espacio digital que acogiera también libros de otros sellos editoriales de la provincia.

Los primeros diez títulos incorporados muestran la diversidad de la propuesta: poesía, historia y novela confluyen en un catálogo que no se circunscribe a los estudios históricos, aun cuando pertenece a una institución dedicada a preservar la memoria de la ciudad.

«Tenemos el primer libro de poesía publicado en la ciudad, tenemos el primer libro de historia publicado en nuestra ciudad en el año 1856», destacó Fonseca García, al referirse a obras patrimoniales que prácticamente ya no circulan en el país.

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La recuperación de esos textos se une al interés de ofrecer una vía de divulgación a la creación actual.

Sobre su significación expresó el historiador de Bayamo:

«Es un espacio donde se puede legitimar lo que se está escribiendo en la contemporaneidad, pero también todos los textos que se puedan salvar y que fueron parte de la historia de Bayamo y del resto de la provincia».

Según Henry Espinosa Vega, administrador general de EDTSoft, la tienda puede consultarse dentro de la Red Nacional desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras que dispongan de un navegador. Los usuarios también pueden acceder mediante la página de la Oficina del Historiador.

El catálogo permite conocer los títulos, sus precios y las vías para ejecutar la compra. Los pagos se realizan mediante EnZona, para lo cual el interesado debe contar previamente con una cuenta habilitada en esa plataforma. Una vez completada la operación, recibe la notificación de compra y los libros digitales adquiridos.

Espinosa Vega precisó que está prevista la incorporación de Transfermóvil. Aunque la tienda está preparada para integrar esa opción, su puesta en funcionamiento depende de que la Oficina del Historiador complete los preparativos tecnológicos correspondientes.

El especialista destacó, además, que el formato digital permite recuperar el acceso a obras que ya no están disponibles en soporte impreso y puede favorecer el acercamiento de los lectores más jóvenes a la historia local mediante las nuevas tecnologías.

Por su parte, Beatriz Cedeño Armesto, subdirectora del Centro de Interpretación del Patrimonio San Salvador, señaló que uno de los intereses fundamentales es promover a escritores e investigadores que no encuentran espacio en grandes editoriales y que «a veces tienen sus investigaciones ahí y no ven la luz».

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La propuesta incluye textos sobre Bayamo y otros territorios de Granma, así como investigaciones de carácter sociológico que reflejen las formas de vida de sus habitantes.

La vinculación de las obras con la provincia, explicó, permite incorporar también a autores de otras procedencias que hayan estudiado su historia y su realidad social.

Entre los libros recuperados figuran títulos del proyecto Memoria, publicados anteriormente por Ediciones Bayamo. Sus tiradas impresas se agotaron, pero mantienen vigencia e interés como fuentes de consulta, razón por la cual se decidió incorporarlos a la oferta digital.

Foto: Cortesía del Centro de Interpretación del Patrimonio

El catálogo anunciado incluye Bayamo, Las familias de Bayamo 1512-1775, La raza triste, Flora: cicatrices del agua y Cuatro siglos de historia de Bayamo, entre otras obras. La plataforma organiza sus propuestas en categorías como Urbanismo y arquitectura; Arte, cultura y sociedad; Historiografía y Artesanía.

La comercialización de libros constituye el punto de partida, no el límite del proyecto. En una etapa posterior se prevé incorporar artesanías, postales, abanicos, jarras alusivas a la ciudad y otras creaciones relacionadas con su identidad.

«Por eso tienda y no librería virtual», explicó Cedeño Armesto, quien adelantó que se realizará una convocatoria para quienes deseen comercializar esos artículos, con un criterio común: «Siempre cosas representativas de la ciudad de Bayamo».

Radio Bayamo