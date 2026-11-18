En septiembre, una rara encuesta de opinión pública respaldada por dos importantes universidades estadounidenses sugirió que los cubanos culpan abrumadoramente a su propio gobierno de la crisis económica del país y no se oponen a una intervención militar estadounidense.

Los resultados parecían justificar las políticas de línea dura de la administración Trump hacia la isla.

Pero un análisis detallado de la encuesta, que se ha promocionado como “el primer estudio representativo a nivel nacional” sobre Cuba y citado por PBS NewsHour, Times’s Quarterly y Foreign Affairs, revela una clara desconexión entre cómo se presentó la encuesta y lo que realmente muestran sus resultados.

La cobertura mediática tampoco examinó los millones de dólares de financiación del gobierno estadounidense recibidos por las organizaciones vinculadas a la encuesta, incluso para programas destinados a influir en la opinión pública que la encuesta pretendía medir.

El dinero detrás de la encuesta

La encuesta estuvo supervisada por el Latin American Public Opinion Project Lab (LAPOP) de la Universidad Vanderbilt, que describe su encuesta emblemática, AmericasBarometer, como “la principal fuente de datos comparativos de opinión pública sobre democracia y gobernanza en América” desde 2004.

Los datos de AmericasBarometer aparecen con frecuencia en informes del Departamento de Estado, investigaciones académicas y los “indicadores de gobernanza” del Banco Mundial.

Cada dos o tres años, AmericasBarometer publica un informe regional llamado Pulse of Democracy. El informe de este año incluye encuestas de 21 países, incluyendo, por primera vez, Cuba.

Para la encuesta de Cuba, LAPOP contrató a una empresa llamada CubaData (constituida en Titusville, Florida, como Cuba Data LLC) que se especializa en realizar encuestas digitales en la isla mediante teléfono móvil.

CubaData es copropiedad de Pablo Díaz Espí, un exiliado cubano que abandonó la isla rumbo a Alemania poco después de la caída del Muro de Berlín. Díaz Espí ha vivido entre Berlín y España, donde es fundador de un medio madrilento llamado Diario de Cuba, cuya agenda es “ir directo al yugular del castrismo”.

Tanto Diario de Cuba como CubaData han sido beneficiarios de financiación del gobierno estadounidense.

Entre 2013 y 2021, Diario de Cuba recibió subvenciones por un total mínimo de 2,3 millones de dólares del Fondo Nacional para la Democracia (NED), según cifras publicadas en informes anuales, estudios académicos y artículos de prensa.

NED se describe a sí misma como una organización no gubernamental que “promueve la democracia” en todo el mundo, pero recibe todo su presupuesto del Congreso y ha asumido muchas de las actividades anteriores de la CIA, financiando partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación y otras organizaciones de la sociedad civil para avanzar en los objetivos de la política exterior estadounidense.

“Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho de forma encubierta hace 25 años por la CIA”, dijo Allen Weinstein, expresidente de la NED, al Washington Post en 1991.

En 2026, NED está desembolsando 8,5 millones de dólares en subvenciones cubanas, incluyendo programas para “desafiar la narrativa del Estado exponiendo los fracasos del régimen”, denunciar la “influencia maligna del gobierno cubano en América Latina” y difundir investigaciones sobre el desmantelamiento de las estructuras de poder cubanas en un “contexto postautoritario”.

Es difícil determinar si Diario de Cuba ha seguido recibiendo financiación porque NED ya no identifica públicamente a muchos beneficiarios de subvenciones, una política que, según afirma, pretende protegerlos de represalias gubernamentales. Sin embargo, el año pasado, el presidente de la NED, Damon Wilson, y el miembro de la junta Mel Martínez, exsenador republicano de Florida, elogiaron los informes de socios de NED, incluido Diario de Cuba, afirmando que “socavan la legitimidad del régimen”.

Además de la financiación de la NED, Diario de Cuba también ha recibido fondos del Departamento de Estado. En septiembre de 2020, la embajada de EE. UU. en La Habana adjudicó al medio un contrato de 12 960 dólares para servicios de monitoreo de noticias, según registros federales de contratación pública. En 2022, el medio recibió una subvención de 530 000 dólares del Departamento de Estado “para fortalecer la sociedad civil cubana y fomentar la participación juvenil en la promoción de las demandas democráticas”, según la base de datos federal de subvenciones HigherGov.

CubaData también ha recibido financiación de NED.

En 2021, la empresa fue beneficiaria de una subvención de 500 000 dólares otorgada al Instituto Nacional Demócrata (NDI), una organización afiliada al Partido Demócrata creada para recibir financiación del NED y llevar a cabo programas de promoción de la democracia financiados por Estados Unidos en el extranjero. El NDI contrató a CubaData para utilizar datos de encuestas “para analizar las necesidades, percepciones y creencias de los cubanos sobre temas de interés público”.

En ese momento, el programa Cuba del NDI estaba dirigido por Karla Velásquez Figuera, una abogada venezolana radicada en México que actuó como intermediaria entre disidentes cubanos y el Departamento de Estado, según The Washington Post. La televisión estatal cubana emitió intercambios interceptados de teléfonos y mensajes de texto entre Velásquez y disidentes, presentándola como la “madrina” del Movimiento San Isidro, una destacada organización antigubernamental.

Velásquez también llevó a cabo actividades de “formación” en el Diario de Cuba para Díaz Espí. La experiencia, dijo en una entrevista reciente, la llevó a ser contratada más tarde como “directora de proyecto” para CubaData.

En un informe de CubaData de 2025 sobre la “disidencia latente” en Cuba, Velásquez agradeció a NED y NDI por hacer posible implementar la metodología de recogida de datos del estudio.

Velásquez no respondió a una solicitud de comentario sobre su trabajo con NDI, Diario de Cuba y CubaData.

CubaData realiza sus encuestas a través de una aplicación para teléfono móvil llamada Apretaste, propiedad de un desarrollador de software llamado Agora Cuba, una organización sin ánimo de lucro constituida en la misma dirección de Titusville, Florida, que CubaData. El director ejecutivo de Agora Cuba es Salvador “Salvi” Pascual, un empresario tecnológico cubano radicado en Florida que cofundó CubaData junto a Díaz Espí en 2018. Agora Cuba, al igual que Diario de Cuba y CubaData, ha recibido financiación del gobierno estadounidense.

Entre 2016 y 2021, los registros fiscales de NED documentan más de 332.000 dólares en subvenciones a Ágora Cuba, según los listados de subvenciones y declaraciones fiscales de NED. Una subvención de NED de 44.252 dólares anunciada para 2021 equivalía a más del 94 por ciento de los ingresos reportados de Ágora Cuba ese año.

LAPOP también ha dependido durante mucho tiempo de financiación del gobierno estadounidense. En octubre de 2024, Vanderbilt anunció una subvención de USAID por cinco años y 12,5 millones de dólares para apoyar el proyecto y otras encuestas. Según se informa, USAID suministraba alrededor del 70% del presupuesto de LAPOP para AmericasBarometer.

Pero esa financiación se cortó en 2025 cuando el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk desmanteló USAID.

El Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de Notre Dame intervino para ayudar a financiar la mitad del presupuesto de este año del AmericasBarometer, según el periódico universitario The Observer. Los responsables de la Universidad de Vanderbilt contactados por Belly of the Beast y Drop Site no respondieron a preguntas sobre cómo financiaron la otra mitad.

Aplicaciones fnanciadas por Estados Unidos

El gobierno estadounidense ha financiado durante mucho tiempo proyectos de medios y comunicaciones destinados a provocar un cambio de régimen en Cuba.

La periodista Tracey Eaton documentó más de 218 millones de dólares en desembolsos gubernamentales de EE. UU. para programas de “promoción de la democracia” (también conocidos como “cambio de régimen”) en Cuba entre 2001 y 2021. Aproximadamente 25 millones de dólares se destinaron a proyectos de medios e información, de los cuales NED logró 15,6 millones de dólares.

Algunos programas han dejado claramente sus intenciones. Por ejemplo, una iniciativa de USAID en 2019 ofreció hasta 2 millones de dólares para proyectos que “desmentieran los mitos sobre los éxitos de la Revolución Cubana”, incluidos sus sistemas educativo y sanitario.

Otros programas eran encubiertos. Uno de los más notorios fue ZunZuneo, una red de mensajes de texto inspirada en Twitter que se lanzó en Cuba en 2010 gracias a 1,7 millones de dólares en financiación de USAID.

El plan de ZunZuneo era atraer suscriptores con actualizaciones deportivas, musicales y meteorológicas, y luego introducir contenido político que pudiera desencadenar protestas antigubernamentales, según documentos obtenidos por Associated Press en 2014.

Más de 40 000 cubanos usaron la red sin saber que el gobierno estadounidense estaba detrás de ella.

Las revelaciones avergonzaron a USAID y llevaron al Congreso a interrogar a su administrador, Rajiv Shah. El senador Patrick Leahy (D-Vt.), que presidía el subcomité encargado de supervisar la financiación de la agencia, calificó el proyecto de “tonto, tonto, tonto”.

Más de una década después, el gobierno de EE. UU. financia subrepticiamente otra aplicación de redes sociales dirigida a los cubanos.

Apretaste, la aplicación que CubaData utiliza para reclutar y registrar a sus encuestados, se presenta como una red social gratuita para cubanos, prometiendo a los usuarios la libertad de expresarse “sin miedo a la censura”. Sus listados en la tienda de aplicaciones mencionan a Agora Cuba como su desarrollador, pero no mencionan su financiación para el NED.

Salvador Pascual, director ejecutivo de Agora Cuba, dijo a EFE en una entrevista en 2016 que la aplicación se utilizaría para realizar estudios de mercado y encuestas para empresas estadounidenses. “Somos los únicos que tenemos esta información sobre el pueblo cubano, que también queremos socializar”, dijo.

La app se ha utilizado repetidamente para reclutar personas que participen en encuestas realizadas por CubaData, que dirige Díaz Espí. Esas encuestas, a su vez, se publican regularmente en el Diario de Cuba de Díaz Espí.

Al ser preguntado sobre el posible sesgo al contratar a una organización encuestadora financiada tanto por el gobierno de EE. UU. como liderada por un exiliado declarado conocido por su activismo antigubernamental, Jordan respondió que LAPOP “se adhiere a rigurosos estándares científicos para garantizar que su investigación sea apartidista”.

En una respuesta escrita por correo electrónico, Díaz Espí dijo a Belly of the Beast y Drop Site que Diario de Cuba no participó en la encuesta LAPOP ni compartió personal, recursos ni bases de datos de usuarios con CubaData o Agora Cuba. Dijo que no participó en el diseño, implementación ni análisis de la encuesta, y que su propio papel era “exclusivamente institucional”. No especificó qué significaba eso.

Dijo que NED y NDI apoyaron investigaciones separadas y anteriores realizadas por CubaData, pero no financiaron la encuesta de LAPOP en Cuba.

Pascual no respondió a las solicitudes de comentarios.

¿Cómo la culpa se convirtió en un titular?

La encuesta sobre Cuba planteó 73 preguntas, pero una de ellas ha dominado la cobertura mediática: ¿Quién es el principal responsable de la crisis actual a la que se enfrenta Cuba?

Los encuestados solo podían tomar una decisión.

El setenta y cuatro por ciento eligió al gobierno cubano. El dieciséis por ciento eligió al gobierno de Estados Unidos.

La segunda pregunta quedó fuera del informe Pulse of Democracy. En cambio, el capítulo sobre Cuba del informe comienza con el título: “La atribución de la culpa se dirige al régimen cubano, no a Estados Unidos”, citando la cifra del 74%.

Julia Jordan, portavoz de Vanderbilt, dijo a Belly of the Beast y Drop Site que los hallazgos deben interpretarse conjuntamente.

Cuando se le preguntó por qué la segunda pregunta no se incluyó en el informe, dijo que el capítulo sobre Cuba presenta solo un “pequeño número” de resultados y que los datos públicos “permiten a investigadores y periodistas examinar preguntas adicionales”.

No está claro que alguno lo hiciera. Los medios de comunicación y las revistas de política exterior que cubrieron la encuesta citaron solo la primera pregunta.

Los expertos en encuestas cuestionaron la metodología de la encuesta y cómo se presentaron los resultados.

“Una pregunta que obliga a una única elección y que permite la responsabilidad compartida abarca cosas diferentes”, dijo Mariano Torcal, subdirector del Centro de Investigación y Experiencia en Metodología de Encuestas (RECSM) en Barcelona, España. “Los lectores salen mejor viendo tanto [preguntas] como entendiendo cómo se formuló cada una”.

El profesor de Stanford Jon Krosnick, especializado en estudiar la metodología de encuestas, encontró fallos en ambas preguntas—una no definió la crisis; el otro guiaba a la gente hacia un conjunto estrecho de explicaciones.

“Honestamente, no le daría demasiada importancia a ninguno de los dos”, dijo.

¿Una encuesta representativa a nivel nacional?

El informe Pulse of Democracy describe la encuesta como “una rara ventana a cómo los cubanos entienden la crisis actual del país, a quién consideran responsable y cuáles consideran las prioridades más urgentes del país”.

El informe omitió un detalle clave revelado en la documentación técnica de LAPOP: los encuestados procedían de un grupo de usuarios de CubaData que se habían registrado a través de la aplicación Apretaste.

La app se puede descargar en dispositivos Android, pero los usuarios de iPhone deben usar una VPN para acceder a ella; La tienda de aplicaciones de Apple bloquea geográficamente a los usuarios ubicados físicamente en Cuba para evitar violar las sanciones estadounidenses. Apretaste no es muy conocido en la isla—Belly of the Beast y Drop Site preguntó a más de tres docenas de cubanos si habían oído hablar de él y solo uno dijo que sí (aunque no lo había descargado ni usado).

La app ofrece un montón de funciones, incluyendo oraciones y chistes diarios, un servicio de citas y noticias (la mayoría de los medios destacados se oponen abiertamente al gobierno cubano, y varios están financiados por el gobierno estadounidense).

Apretaste también ofrece la oportunidad de ganar premios en efectivo en rifas participando en encuestas. En la encuesta más reciente introdujimos información falsa sobre nuestra edad, estado civil, raza y nivel educativo: sobre la importancia de las mascotas en la vida cotidiana. No había ningún proceso para verificar nuestra identidad.

La portavoz de Vanderbilt, Julia Jordan, dijo que CubaData hacía cribados en busca de bots o “uso intensivo de múltiples dispositivos” y que su “comunicación y transferencia de datos están protegidas por cifrado avanzado”. No respondió a preguntas sobre cómo se verificaron la edad y residencia de los encuestados ni si se podían identificar presentaciones duplicadas.

A cambio de completar la encuesta, recibimos créditos virtuales utilizables para participar en el sorteo. Las ganancias se acumulan en un saldo separado denominado en dólares. Apretaste afirma que los usuarios pueden reclamar sus premios como crédito de teléfono móvil con Cubacel, el servicio móvil estatal de Cuba, o como USDT, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, una vez que alcancen su umbral mínimo de pago.

La aplicación mostraba a más de 100 usuarios que habían ganado rifas por participar en la encuesta AmericasBarometer. El perfil e información de cada usuario —incluyendo nombre, edad, raza y ciudad de residencia— eran visibles.

Vanderbilt ha promocionado la encuesta, que según él recogió respuestas de 1 095 adultos que viven en Cuba, como “el primer estudio representativo a nivel nacional” sobre Cuba.

El propio informe contradice esta afirmación, reconociendo que la encuesta no era representativa a nivel nacional porque se basaba en un panel online que se inclinaba hacia los jóvenes, más urbanos y más conectados a internet.

Según Jordania, las “restricciones políticas y de seguridad” impidieron a los investigadores seleccionar aleatoriamente a los encuestados de la población cubana.

No respondió a las preguntas sobre por qué una encuesta que no era representativa a nivel nacional se promocionaba como si lo fuera.

“Los investigadores pueden afirmar que recogieron datos de un número específico de cubanos, pero no deberían afirmar que la muestra es representativa a nivel nacional”, dijo Krosnick. “Simplemente afirmar que no hay otra forma de realizar una encuesta en Cuba no es excusa para el uso de un lenguaje engañoso que fomente la impresión de que la encuesta es más rigurosa y valiosa de lo que realmente es”.

Cómo creen los cubanos que piensan otros cubanos

Uno de los hallazgos destacados del informe afirma que “la oposición a la intervención militar estadounidense parece limitada”.

A diferencia de las otras 72 preguntas de la encuesta, que preguntaban a los encuestados su opinión, esta pregunta preguntaba a la gente qué opinaban de otros cubanos.

El cuarenta y tres por ciento respondió que creía que la mayoría de los cubanos apoyarían una intervención. No se planteó ninguna pregunta sobre si los propios encuestados apoyarían una intervención.

Según Jordan, la pregunta se planteó de esta manera debido al “entorno políticamente sensible de Cuba… donde los encuestados puedan mostrarse reacios a revelar sus opiniones personales sobre cuestiones políticas controvertidas”.

Sin embargo, la encuesta planteó otras preguntas aparentemente controvertidas directamente, como si los encuestados confiaban en el presidente cubano y si creían que el país debería ser anexionado por Estados Unidos.

Krosnick cuestionó el valor de preguntar a la gente qué piensan sobre lo que piensan los demás.

“Las respuestas no deben interpretarse como indicativas correctas de cómo se sentirían otras personas ni como indicativas correctas de cómo se sentiría el encuestado”, afirmó.

Jordan estuvo de acuerdo.

“Los resultados no deben interpretarse como una medida directa de apoyo personal a la intervención militar”, escribió en una respuesta por correo electrónico. “Tampoco debemos suponer que los encuestados puedan predecir con precisión cómo reaccionarían otros cubanos”.

Jordan se negó a responder por qué este aviso no se incluyó en el informe Pulse of Democracy ni en ninguno de los textos promocionales de Vanderbilt.

Una larga historia de moldear la opinión pública en Cuba

A pesar de las dudas en torno a la encuesta LAPOP, el descubrimiento de que muchos cubanos culpan a su gobierno de la crisis del país no sorprenderá a nadie que pase tiempo en la isla.

La economía cubana ha estado en caída libre durante ocho años, ya que las sanciones de “máxima presión” han ahuyentado el comercio exterior, la inversión y el crédito, al tiempo que han diezmado la capacidad del Estado para prestar servicios sociales básicos que durante mucho tiempo se daban por sentados. Desde enero, el bloqueo petrolero de Trump y las sanciones secundarias castigadoras están sumiendo al país en una crisis que expertos de la ONU han calificado como una “Gaza silenciosa”.

Pero las sanciones son un concepto abstracto. Sobre el terreno, en Cuba, la gente no puede ver las órdenes ejecutivas ni las regulaciones del Departamento del Tesoro—solo sus efectos.

Convertir las dificultades en ira dirigida al gobierno cubano fue precisamente lo que el funcionario del Departamento de Estado Lester Mallory propuso en un memorando de abril de 1960 que abogaba por una guerra económica contra Cuba menos de dos años antes de que John F. Kennedy impusiera el embargo.

Mallory reclamó negar a Cuba dinero y suministros para reducir los salarios, causar hambre y desesperación, y provocar el derrocamiento del gobierno. “La única forma previsible de alienar el apoyo interno”, escribió Mallory, era “a través del desencanto y la desafección basados en la insatisfacción económica y las dificultades”.

Los esfuerzos de Estados Unidos para destruir la economía cubana, escribió, deberían ser “lo más hábiles y discretos posible.”

Sesenta y seis años después, la estrategia de Mallory está plenamente a la luz.

Mientras el gobierno estadounidense corta sistemáticamente la conexión con Cuba del resto del mundo, también canaliza discretamente millones de dólares al año a organizaciones cuya misión es convencer a la gente tanto dentro como fuera de la isla de que el gobierno cubano es el único responsable de la crisis económica del país.

Entre los destinatarios de esos fondos se encuentran medios dirigidos a una audiencia cubana, como el Diario de Cuba, que informan sobre el país sin mencionar las sanciones estadounidenses ni su impacto.

Una pregunta que la encuesta LAPOP no planteó: ¿Dónde reciben los cubanos noticias e información sobre las causas de la crisis que están sufriendo?

Si así fuera, las respuestas podrían haber revelado que las mismas organizaciones e individuos que miden la opinión pública en Cuba también la estaban moldeando.

La Demajagua