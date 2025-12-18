Anuncian transformación del mercado cambiario de divisas (+ Video)

El Banco Central de Cuba (BCC), en la persona de su ministra presidenta, Juana Lilia Delgado Portal, anunció este miércoles, en televisión nacional, una transformación de su mercado cambiario de divisas, la cual entrará en vigor a partir de este 18 de diciembre, bajo principios de gradualidad y temporalidad.

En su comparecencia, Delgado Portal explicó que el objetivo de esta medida es eliminar distorsiones provocadas por las múltiples tasas de cambio actuales, recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar hacia la convergencia cambiaria, evitando una devaluación brusca en la moneda nacional.

Acotó además que la decisión se toma teniendo en cuenta el impacto de las restricciones externas, la caída de ingresos en divisas y desequilibrios acumulados que se resienten en la vida cotidiana del país.

La ministra presidenta informó que la nueva estructura del mercado cambiario constará de tres segmentos: dos tasas fijas de 1X24 y 1X120 y la aparición de una tercera tasa de cambio flotante diaria que será publicada en los sitios institucionales del BCC de acuerdo a las dinámicas de la oferta y la demanda.

Resaltó que la preservación de las dos tasas de cambio fijas buscan proteger a la población en operaciones básicas y sensibles, en un esfuerzo de la nación por mantener cierta estabilidad en precios esenciales.

Por otra parte, aclaró que la nueva tasa flotante pretende incentivar a exportadores y otros proveedores de divisas a vender a precios competitivos, atrayendo moneda extranjera, reduciendo las presiones del mercado informal y dando pasos para una estabilización gradual y responsable con vistas a la revaloración del peso cubano.

De acuerdo a lo expuesto, la transformación del mercado cambiario se integra a un conjunto de medidas financieras, comerciales, tributarias y de otra índole, que comprenden varios frentes simultáneos con el objetivo de mejorar la eficiencia de la economía de manera general.

Entre las medidas que se implementarán se destaca la estabilización y el fortalecimiento progresivo de las denominadas cuentas en moneda libremente convertibles (MLC), contrario a lo que, falsamente, algunos han especulado o afirmado sobre su desaparición, en función de fortalecer su capacidad de compra y valor de uso.

Como parte de esta proyección se garantizará la operatividad de las cuentas bancarias de las formas de gestión no estatales, lo que les permitirá ejecutar transacciones en divisas tanto internas como orientadas hacia el comercio exterior.

De igual manera, el respaldo legal de las medidas anunciadas será publicado oportunamente en la Gaceta Oficial de la República.

