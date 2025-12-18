Exhorta Díaz-Canel a discutir con transparencia problemas de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó a los diputados a debatir con transparencia los problemas del país, durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) programada para hoy.

Por medio de la red social X, el propio jefe de Estado aseguró que realizó la exhortación la víspera en un «provechoso debate» con los parlamentarios, «previo al Sexto Periodo Ordinario de Sesiones» de la Asamblea.

«Seguimos alentando el debate abierto, franco y constante, desde la ética revolucionaria, para construir entre todos el país que soñamos», manifestó Díaz-Canel.

En noviembre último el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, convocó al Sexto Período Ordinario de Sesiones de ese órgano, en su X Legislatura, para este jueves en el capitalino Palacio de Convenciones

La agenda de la sesión plenaria incluye la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y la presentación de los objetivos económicos para 2026, entre otros asuntos.

