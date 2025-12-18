Denunció Cuba bloqueo y brecha digital en reunión de la ONU

Cuba denunció la persistencia de la brecha digital y el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos durante la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas dedicada a la revisión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI+20), precisó Cubaminrex.

Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante la ONU, declaró que, a dos décadas de celebrada la CMSI, las tecnologías de la información y las comunicaciones mantienen un papel esencial para el desarrollo, aunque su impacto positivo sigue siendo limitado en los países en desarrollo.

El diplomático señaló que las desigualdades estructurales en el orden económico internacional y las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional agravan esas brechas, y subrayó que el bloqueo impuesto por Estados Unidos constituye el principal obstáculo para el acceso de Cuba a tecnologías, financiamientos y a la economía global del conocimiento.

En su intervención, enfatizó la urgencia de eliminar las barreras que impiden que las tecnologías digitales emergentes contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y reclamó acciones concretas como acceso a mercados, financiamientos en condiciones justas, transferencia de tecnologías sin condicionamientos y cooperación Norte-Sur genuina.

Soberón Guzmán destacó la oportunidad de alinear la CMSI con la Agenda 2030, el Pacto para el Futuro y el Pacto Digital Global, con el fin de fortalecer la cooperación internacional y garantizar un marco de seguimiento inclusivo que refuerce los espacios intergubernamentales y la participación activa de los países del Sur en la gobernanza digital.

Al concluir, reiteró que la visión de una sociedad de la información centrada en la persona, inclusiva y orientada al desarrollo, proclamada hace más de veinte años, sigue siendo una aspiración para millones de personas, y llamó a convertirla en un derecho efectivo para todos los pueblos.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.