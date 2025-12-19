Plataforma vasca denuncia escalada belicista de Estados Unidos

La plataforma Hegoak del País Vasco denunció hoy la escalada belicista del presidente estadounidense, Donald Trump, contra América Latina y llamó a la movilización por Venezuela.

En un comunicado de prensa, Hegoak, integrada por más de una decena de organizaciones políticas, sindicales y sociales, dijo que se trata de la implementación de una ”estrategia neo-colonial basada en injerencias, amenazas, chantajes y agresiones desde la toma de posesión de Trump”.

Alertó sobre las graves consecuencias del intervencionismo estadounidense y exigió respeto a la soberanía de Venezuela y la región.

El texto señaló que esas acciones obedecen a los intereses de las multinacionales que configuran la administración estadounidense, comprometidas con una agresiva estrategia de sometimiento económico, presiones políticas y amenaza de uso de fuerzas militares.

“La deriva en América Latina y el Caribe es particularmente peligrosa. La actualización de la Doctrina Monroe, con una preocupante narrativa belicista, pretende normalizar la agresión y el chantaje como única forma de relación entre Washington y la región”, sentenció.

El grupo de organizaciones de izquierda y movimientos de solidaridad apuntó que la excusa de la supuesta lucha contra el “narcoterrorismo”, “no esconde más que una declaración unilateral de guerra para justificar injerencias directas en Colombia y Venezuela”.

Reseñó que las amenazas han escalado a acciones de fuerza, con provocaciones en zonas marítimas limítrofes con Venezuela, pretensiones de cierre unilateral del espacio aéreo y actos de piratería marítima como el secuestro en aguas internacionales de un tanquero con petróleo venezolano.

En otra parte del comunicado, Euskal Herria significó asimismo las amenazas a Colombia y su Gobierno, sumándose a más de 20 ataques a embarcaciones, 80 asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico, en una situación de tensión que atenta contra la paz, tranquilidad y el equilibrio político regional.

Opinó que a través de la política del miedo, se dan injerencias en procesos electorales como ya ha ocurrido en Argentina, Honduras y recientemente en Chile.

También intervino, de forma directa, en Brasil al amenazar y chantajear al poder judicial; sin olvidar la nueva batería de sanciones aplicadas contra Cuba que objetiva reforzar el bloqueo criminal que intenta ahogar todo un pueblo que no se rinde, añadió.

