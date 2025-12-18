Convocan en Francia a acto de solidaridad con Venezuela

Organizaciones políticas y sociales de Francia convocaron hoy para mañana a un acto de solidaridad con Venezuela ante a la amenaza militar estadounidense contra ese país sudamericano.

La Cadena de Solidaridad por la Soberanía de Venezuela llamó a la movilización frente a la embajada de la nación sudamericana en esta capital, donde denunciará la agresividad de Washington y su despliegue bélico en el Caribe.

En la invitación, instó a diversos sectores de la sociedad francesa a sumarse al rechazo a los planes estadounidenses de derrocar a la Revolución Bolivariana, postura que consideró una amenaza para la paz en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esgrime el pretexto de la lucha contra el narcotráfico para cercar a Venezuela, pero no oculta el objetivo de sacar del poder al mandatario electo, Nicolás Maduro, a cuyo Gobierno designó como “organización terrorista extranjera”.

Como parte de la escalada de presiones contra Caracas, Trump decretó un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros, sancionados de manera unilateral.

La Cadena de Solidaridad por la Soberanía de Venezuela afirmó en su convocatoria a la movilización de mañana que ese país no está solo en la defensa de su derecho a la independencia y la autodeterminación.

