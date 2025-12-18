China rechaza nuevo plan de venta militar de EEUU a Taiwán

China rechazó hoy el anuncio de Estados Unidos sobre un plan de venta de armas avanzadas a Taiwán y cuestionó el refuerzo militar de Japón en Okinawa, por afectar la paz y estabilidad regional.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que la decisión estadounidense viola el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, además daña la soberanía, la seguridad y la integridad territorial del país.

Guo señaló que esas acciones envían señales erróneas a las fuerzas separatistas de la “independencia de Taiwán” y socavan la paz y la estabilidad en el estrecho.

El vocero subrayó que el apoyo externo a la secesión “solo se volverá contra quien lo impulse” y reiteró que el uso de Taiwán para contener a China no tendrá éxito.

Añadió que la cuestión de Taiwán es el núcleo de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

En la misma comparecencia, Guo respondió a reportes sobre un acuerdo del Ministerio de Defensa de Japón para desplegar un radar móvil y personal militar en una isla del extremo oriental de Okinawa a partir de 2026.

El portavoz indicó que, si bien los países gozan de libertad de navegación y sobrevuelo conforme al derecho internacional, las tendencias de seguridad de Japón generan preocupación regional por su historial de militarismo.

Guo apuntó que Tokio ha reforzado despliegues militares cerca de Taiwán y ahora pretende ampliar la vigilancia, lo que consideró una provocación cercana y un pretexto para la expansión militar.

Ambas posiciones ocurren en medio de una crisis diplomática entre Beijing y Tokio, incrementada luego de las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

El tema de esta isla meridional es una de las líneas rojas que no debe cruzarse en las relaciones con China y en repetidas ocasiones el gobierno denunció el uso de Taipei por Estados Unidos y otros países como forma de contener al gigante asiático o de mantener un pensamiento de Guerra Fría.

En la actualidad 183 naciones, incluidas Estados Unidos y Japón, respaldan la política de una sola China.

En ocasiones anteriores, Beijing tomó medidas y aplicó sanciones a diferentes empresas e individuos norteamericanos por su vínculo con la venta de armamento a Taiwán.

