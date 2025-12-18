Cuatro muertos en nuevo ataque de EEUU a embarcación

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron un ataque contra otra embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico en el Pacífico oriental, que provocó la muerte de cuatro personas, elevando la cifra hoy a casi un centenar.

“El 17 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal a una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, dijo el Comando Sur en X.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Un total de cuatro narcoterroristas masculinos murieron, y ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”.

El pasado 15 de diciembre, ocho personas perdieron la vida y tres botes fueron destruidos en aguas del Pacífico, en un ataque como parte de la controvertida campaña del presidente Donald Trump contra las drogas.

Con la operación ejecutada la víspera, son al menos 99 las personas fallecidas y 25 botes hundidos desde el pasado 2 de septiembre en 24 ataques lanzados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso.

Las operaciones en el Caribe comenzaron tras el despliegue de una gran parafernalia en equipamiento militar estadounidense, la mayor en décadas en la región del Caribe.

El Gobierno de Trump insiste que ese despliegue es para combatir los cárteles de la droga, pero Venezuela advierte que Estados Unidos busca el llamado cambio de régimen y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959