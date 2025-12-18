Urgen en Sri Lanka acción de ONU por amenaza de EEUU contra Venezuela

La Solidaridad Bolivariana de Sri Lanka instó hoy a Naciones Unidas a intervenir de manera urgente ante lo que calificó de acciones violentas de Estados Unidos contra Venezuela.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, la organización esrilanquesa condenó el incremento de la amenaza de Washington contra la nación sudamericana con acciones que quebrantan las reglas del comercio internacional como el robo del buque petrolero de bandera venezolana.

La misiva, firmada por Jeewantha Jayatissa, secretario de la Solidaridad Bolivariana de Sri Lanka, denuncia que Estados Unidos utiliza su poder militar para socavar las medidas adoptadas por Caracas para sostener su economía en medio de las medidas coercitivas impuestas por Washington.

Señaló también que, ante la ausencia de una intervención de la ONU, los países con importantes inversiones en Venezuela y aquellos que se oponen a las acciones estadounidenses en América Latina, se alinean abiertamente en respaldo a la República Bolivariana de Venezuela.

El grupo esrilanqués advirtió que tales acciones de la Casa Blanca corren el riesgo de escalar a un conflicto regional con consecuencias globales, y subrayó que la intervención de la ONU es esencial para evitar un mayor deterioro de la situación.

La víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arreció sus amenazas contra el pueblo venezolano con acciones armadas al ordenar un supuesto bloqueo naval.

