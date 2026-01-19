Yaynelis Sanz: “… hay que poner muchas ganas”

LA ATLETA GRANMENSE MÁS DESTACADA DE 2025 HABLÓ SOBRE LO CONSEGUIDO EN EL AÑO QUE ACABA DE CONCLUIR Y SUS INTENCIONES DE SEGUIR SUPERÁNDOSE

A la luchadora Yaynelis Sanz Verdecia no le resulta imposible catalogar al 2025 como el mejor año de su carrera deportiva, desde que asaltó por primera vez el tapiz en su natal Media Luna.

“Orgullosa de todo lo que pude lograr”, dice sin titubeos, en franca alusión a un período que marcó su despegue definitivo en los escenarios internacionales.

Entre todos los resultados, sobresalió la presea de bronce en el Campeonato Mundial Sub 23 de Novi Sad (Serbia), además de un quinto lugar en la cita del orbe para mayores, con sede en Zagreb (Croacia).

Sanz Verdecia, igualmente, ganó el torneo continental de Monterrey (México) y, en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, repitió su reinado de cuatro años atrás, cuando se impuso en la edición inaugural de esas justas (Cali Valle 2021).

“Para mantener esos resultados hay que poner muchas ganas”, agregó en diálogo con CNC TV Granma, antes de revelar en lo que debe continuar superándose para hacer realidad el sueño de convertirse en medallista olímpica.

“Necesitamos fogueo y más competencias internacionales, con base de entrenamiento en Europa, porque allá la lucha es diferente y en América he dominado”, añade.

“Las luchadoras europeas tienen sus mañas”, expresa con total seguridad, lo que reconoce como uno de sus retos más inmediatos, en el afán de terminar de establecerse en la élite mundial.

Yaynelis aún desconoce la ruta del 2026; de todas maneras, otro desafío se asoma en el horizonte: el Campeonato Mundial de mayores que acogerá Manama, en Bahréin, durante los últimos días de octubre.

“Voy a tratar de estar siempre preparada. Que esperen lo mejor de mí, en cada pelea y en cada combate”, asegura.

La atleta granmense más destacada de 2025 también se muestra agradecida de su terruño y de su gente: “Allí siempre me reciben con tremenda alegría y siempre están pendiente de mis resultados”.

