Revuelo y desconfianza por pedido a India para junta de EEUU en Gaza

La invitación a India por Estados Unidos para participar en su denominada Junta de Paz para Gaza ha causado revuelo en la prensa y desconfianza en varios dirigentes políticos tras conocerse hoy aquí.

El secretario general del Partido Comunista de la India (Marxista), MA. Baby, señaló que la denominada junta no pretende reconstruir Gaza, sino únicamente explotar la destrucción de la patria palestina para obtener beneficios.

El Plan de Paz sigue siendo impreciso respecto al fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos, aseguró en su cuenta en X.

El dirigente político exhortó al primer ministro indio, Narendra Modi, rechazar la invitación y denunciar a Israel por su genocidio en Gaza y a Estados Unidos por su complicidad.

¡India debería mantenerse fiel a su tradición de oposición a los ocupantes y colonizadores, y solidarizarse con el pueblo palestino!, pidió.

El pedido de participación de la India en la iniciativa del presidente Donald Trump fue revelado por el actual embajador estadounidense en Nueva Delhi, Sergio Gor, en sus redes sociales, quien acompañó la publicación con una carta del mandatario dirigida al primer ministro Narendra Modi.

La invitación, sobre el cual no se conoce respuesta oficial alguna, llegó en momentos en que la propia administración de Donald Trump amenaza con más tarifas a la nación surasiática.

Debido, principalmente, a la guerra arancelaria del presidente Donald Trump, India y Estados Unidos están estancados en busca de la firma del Acuerdo Comercial Bilateral (BTA), prevista en un primer momento para fines del año pasado, según expertos.

El convenio pretende duplicar con creces su comercio bilateral, con el objetivo de alcanzar un total de 500 mil millones de dólares para 2030, en comparación con los 191 mil millones de dólares actuales.

El año pasado, a pocos meses de iniciar su presidencia, Trump estableció un gravamen general del 10 por ciento a todas las exportaciones indias y luego un cargo adicional del 25 por ciento bajo el argumento de que el país surasiático mantiene impuestos altos a productos estadounidenses.

A finales de agosto, aplicó medidas unilaterales contra Nueva Delhi con un arancel adicional de 25 por ciento sobre sectores específicos como represalia por las compras continuas de crudo ruso por parte de India.

La semana pasada, Washington anunció un 25 por ciento de tarifas contra los países que comercian con Irán, lo cual puede afectar a Nueva Delhi pero en menor escala, señaló una autoridad.

