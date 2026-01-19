Groenlandia no será jamás estadounidense, afirman en Europa

El vicepresidente de la Comisión Europea Stéphane Séjourné afirmó hoy que Groenlandia no será jamás estadounidense frente a una creciente presión de Donald Trump para apoderarse de esa isla danesa alegando un interés vital de Washington.

Urge que el chantaje cese, dijo a la cadena France Inter el otrora canciller galo y actual responsable en la institución europea de la Vicepresidencia para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, en un contexto desafiante para el viejo continente, amenazado por Trump con nuevos aranceles si sus ambiciones encuentran obstáculos.

A juicio de Séjourné, si los europeos no defienden con énfasis la soberanía danesa sobre Groenlandia, resulta imposible prever cómo y cuándo pararán las pretensiones de anexarla.

“Contamos con los instrumentos a nuestra disposición y debemos emplearlos si fuese necesario”, abundó.

La víspera, el entorno del presidente Emmanuel Macron filtró a la prensa que el mandatario planea solicitar la activación del instrumento anti-coerción de la Unión Europea (UE), en respuesta a los aranceles anunciados por Trump contra Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, países a los que acusó de frenar su objetivo.

Esta herramienta es conocida como la «bazuca comercial» y tiene la capacidad de limitar el acceso a los mercados en el viejo continente y a determinadas inversiones.

De acuerdo con Séjourné, la prioridad de momento debe ser resistir la cruzada de Trump y comenzar con la presión desde el lado europeo.

Al respecto, adelantó que el miércoles están previstas una discusión del Colegio de Comisarios y una reunión extraordinaria del Consejo Europeo con los jefes de Estado y de Gobierno del bloque de 27 naciones.

El vicepresidente de la Comisión Europea reconoció que serán necesarias gestiones para conseguir mayorías de cara a la respuesta de Bruselas, consciente de las diferentes visiones internas en el seno de los gobiernos y los temores de enfrentarse a Trump.

El jefe de la Casa Blanca esgrime la tesis de que Groenlandia y la enorme riqueza debajo de su capa de hielo son ambicionadas por China y Rusia, y que solo Estados Unidos puede defenderla ante la alegada incapacidad danesa.

Tanto Beijing como Moscú niegan tal aventura colocada en la palestra por Trump, quien evoca materializar sus pretensiones sobre la enorme isla por las buenas o por las malas.

Ayer el mandatario anunció aranceles para los ocho países que considera un obstáculo, consistentes en un 10 por ciento a partir del 1 de febrero y de un 25 en junio.

Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Reino Unido respondieron en una declaración conjunta que su reciente participación en una misión militar en Groenlandia no fue dirigida hacia nación alguna y prometieron defender su soberanía.

Asimismo, tildaron la nueva cruzada de tarifas aduaneras de Trump de un peligro para las relaciones transatlánticas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959