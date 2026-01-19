Inicia hoy en Granma jornada de homenaje a José Martí en su aniversario 173

El municipio de Bayamo concentrará las principales acciones a partir de este lunes, cuando inicia en Granma la histórica jornada de homenaje a José Martí, el Héroe Nacional de Cuba, en el aniversario 173 de su natalicio.

Las actividades, coordinadas por la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) de conjunto con la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), buscan exaltar la vida, obra y legado del Apóstol.

El programa incluye matutinos especiales en centros educativos, concursos pioneriles y conversatorios dedicados a profundizar en el pensamiento martiano.

No obstante, el evento central será el tradicional desfile martiano, que tendrá lugar el 28 de enero, día que marca en el calendario de 1853, el nacimiento del más universal de los cubanos.

A propósito, Lianet Cedeño Fuentes, miembro del Buró Provincial que atiende la OPJM, dijo a la televisora local CNC TV Granma, que los pioneros se convertirán en los personajes de La Edad de Oro, texto que Martí dedicó a los niños en 1889 dentro de su basta obra literaria.

Cedeño Fuentes anunció también que la caminata partirá de La Rotonda del reparto bayamés Jesús Menéndez, sitio donde se erige una estatua del Héroe Nacional.

El recorrido está previsto, especificó la dirigente pioneril, por parte de la avenida Granma para concluir en la Plaza de la Patria; emblemático escenario que acogerá el acto político-cultural de la provincia en tributo a José Martí.

