Señalan disposición de Vietnam a integrar Consejo de Paz de Gaza

La disposición de Vietnam y del secretario general del Partido Comunista (PCV), To Lam, de unirse como Estado miembro fundador al Consejo de Paz para Gaza encuentra hoy aquí amplia repercusión en medios nacionales.

Vietnam considera que el establecimiento del Consejo de Paz es un paso necesario para implementar el Plan de Paz de la Franja de Gaza, que fue adoptado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la Resolución 2803 del 17 de noviembre de 2025, señaló el portal electrónico del Gobierno.

Con ese espíritu, añadió, el Secretario General aceptó la invitación a unirse al Consejo de Paz y afirmó la disposición de Vietnam a participar en el mismo, a fin de trabajar junto a Estados Unidos y la comunidad internacional en pos de una solución integral a largo plazo para el proceso de paz del Medio Oriente, incluido el establecimiento de un Estado palestino.

To Lam respondió así a la invitación cursada el 16 de enero último por el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien además propuso que Washington y Hanoi continúen cooperando para promover la Asociación Estratégica Integral entre los dos países, desarrollándola de una manera cada vez más sustantiva y efectiva.

El máximo líder partidista instó también al mandatario norteamericano a fortalecer la cooperación en muchas áreas consistentes con las necesidades y prioridades de ambas partes, basadas en el respeto mutuo, asegurando los intereses legítimos de cada nación y haciendo contribuciones positivas a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

