Marlies Mejías plata en Panamericano Élite de Ciclismo de Pista

En las 40 vueltas (10 km) solo fue aventajada por la experimentada trinitaria Teniel Campbell, quien marcó 37 minutos y 36 segundos tras sacar un giro a sus once rivales, mientras la presea de bronce correspondió a la estadounidense Olivia Cummis.

Con las unidades obtenidas, más las que logró en una competencia en Canadá, Marlies completó su clasificación combinada en pruebas de medio fondo a las Copas del Mundo de este año, puntuables para el ranking olímpicos de Los Ángeles 2028, informó el cubano Mario Pérez, director de carreras de la confederación panamericana (Copaci).

Pérez celebró el desempeño de la destacada corredora, ya que llegó a la sede al amanecer del propio miércoles y apenas descansó, sin embargo cumplió su propósito de subir al podio en su empeño de hacer realidad el sueño de asistir a una nueva cita olímpica.

Marlies fue octava en Londres 2012 y séptima en Río de Janeiro 2016 en el evento múltiple del ómnium.

La justa continental élite en Peñalolén, a unos 13 kilómetros de Santiago, es el primero en América que concede puntos para las Copas del Mundo 2026 y se extenderá hasta el próximo domingo.

El directivo cubano señaló que con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la Copaci organizará el clasificatorio de ruta del 9 al 12 de marzo en Montería, Colombia, y en esa misma fecha, en abril, el de pista en Bogotá.

La Mayor de las Antillas cuenta con cuatro boletos para los juegos en la capital dominicana, tres en ruta, dos de ellos en el femenino, y uno en mountain bike, también en ese género.

