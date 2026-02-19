Energía solar reforzará servicios vitales en Granma ante déficit energético

El marco de los nueves días que le restan al mes de febrero debe iniciarse en la provincia el montaje de los sistemas fotovoltaicos de 2 kilowatt (kW) en instituciones de salud, funerarias, sucursales bancarias, oficinas comerciales y de comunicaciones, informó a La Demajagua Leydi Pompa Otero, Especialista principal de Fuentes Renovables de Energía, de la Empresa Eléctrica de Granma.

La nueva matriz energética que responde a un programa nacional para garantizar servicios sociales ante la indisponibilidad de combustible, respaldará el funcionamiento de 185 centros vitales a partir del montaje en cada entidad de un kit de 4 paneles de 630 Watt, una batería de 24 Volt y 280 Amperes , y un inversor híbrido de 2 kW.

Pompa Otero explicó que el equipamiento permitirá en el entorno de los 45 cuerpos de guardia de policlínicos, 14 hogares maternos y ocho de ancianos, junto a 16 casas de abuelos, la iluminación básica, así como la refrigeración y almacenamiento de alimentos, e incluso el funcionamiento de nebulizadores.

Asimismo posibilitará en el curso del desarrollo de la bancarización en el que está inmerso el país, diversos servicios y la atención a la población en dos entidades bancarias por municipios, una del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y otra del Banco Popular de Ahorro (BPA).

También, se beneficiarán una veintena de salas velatorias y 19 oficinas comerciales de la propia empresa eléctrica del territorio; como parte de las prestaciones imprescindibles dentro de la dinámica social.

Al tiempo que unos 37 sistemas fotovoltaicos se destinarán a garantizar el funcionamiento de las telecomunicaciones en el territorio, donde el servicio queda interrupto durante los apagones de más de cuatro horas en no pocos lugares.

Los sistemas de energía solar proceden de la República de China, nación que lidera en el orden mundial la fabricación de kit de autonomía a partir de las radiaciones del astro rey.

