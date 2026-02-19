Presenta Cuba iniciativas a certamen iberoamericano que convoca la OEI

Más de 20 iniciativas de varias provincias del país se presentaron a la sexta edición del Premio Iberoamericano de Educación Oscar Arnulfo Romero que convoca la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) el cual reconoce las mejores prácticas educativas en promoción de derechos humanos, cultura de paz, desarrollo sostenible y ciudadanía global.

En las muestras cubanas predominan las temáticas de inclusión social, protección de las infancias y cultura como vector de transformación, complementadas con enfoques de género, discapacidad, medioambiente y salud, así como también destaca la diversidad de autores, provenientes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, proyectos comunitarios y socioculturales, instituciones culturales, de salud pública e iniciativas de desarrollo local.

Cuba ha participado en todas las ediciones del premio desde su creación en 2015, con iniciativas que han obtenido reconocimientos, como la escuela Solidaridad con Panamá, el programa Educa a tu Hijo, la escuela especial Dora Alonso y el Proyecto Palomas.

El certamen se enmarca en el Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad y responde al compromiso de la OEI y sus Estados miembros con la Agenda 2030, desde un enfoque multidimensional para impulsar instituciones sólidas y coherentes con los derechos humanos, así como para consolidar una ciudadanía responsable.

Como en ediciones anteriores, se realiza en dos fases: una nacional, en la que se reconocen las mejores iniciativas de cada país y, posteriormente, una iberoamericana, que reunirá a todos los ganadores por países para seleccionar los tres mejores proyectos. La premiación iberoamericana tendrá lugar en España, en junio de 2026, como parte del VI Encuentro Iberoamericano sobre Educación en Derechos Humanos y todos los ganadores de la fase nacional recibirán una invitación para formar parte como asociados directos de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática que impulsa la OEI.

A lo largo de las cinco ediciones previas se han presentado más de dos mil iniciativas de todo Iberoamérica, lo que supone una demostración del tesón, la riqueza y la diversidad de la región en la promoción, educación y sensibilización sobre los derechos humanos, la cultura de paz, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global.

Bajo el lema Hacemos que la cooperación suceda, la OEI se fundó en 1949 como el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica y cuenta con 23 Estados miembros.

