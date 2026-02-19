Cuba lidera a América en Copa Intelecto de Ajedrez

Luego de cuatro rondas transcurridas, el equipo cubano aparece en el puesto 12 y es el mejor situado de América en la Copa Intelecto de Ajedrez que se juega en la región rusa de Novokuznetsk con niños talentos de varios países del mundo.

Los antillanos encajaron par de derrotas este miércoles en sus matches contra Sri Lanka y el principal elenco anfitrión, y llegaron a 30,5 puntos para vérselas en su próxima salida con la selección número dos de casa.

Hace un año la armada de Cuba brilló con medalla de bronce y se disfrutó además del oro individual del camagüeyano Felipe Herrera, como defensor del primer tablero.

Igual que en aquella ocasión, el certamen es convocado para jugadores escolares y juveniles con un programa en el que hay dos tipos de enfrentamiento: el mejor exponente de cada equipo ofrece simultánea a los restantes cuatro integrantes de la selección contraria y luego se vive un match tradicional entre ambos elencos.

Según este sistema el puntaje máximo que es posible alcanzar asciende a 13 puntos y la suma de cada disputa es la utilizada para el ordenamiento final, que por el momento domina Kazajistán con 43 rayas y amplia ventaja sobre Uzbekistán y Sri Lanka que muestran 38 y 37,5 puntos, respectivamente.

El grupo cubano lo integran Esteban David O´Farril, Alberto García, Daziel Pernas, Ángel González y Mya Valdés, esta última única que repite experiencia de la versión anterior.

A la posibilidad de competir y enseñar sobre los tableros lo aprendido en años de estudios, la Copa Intelecto ofrece la oportunidad de intercambiar con niños de varias partes del mundo, conocer otras maneras de ver el Juego Ciencia y crear amistades que quizás perduren en el tiempo.

