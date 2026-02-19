Analizan en  Filial de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual (ACPDI)  resultados de trabajo del 2025

La filial granmense que agrupa a personas en situación de discapacidad intelectual efectuó el balance anual de su trabajo en la sede provincial de la Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores.
Valorar y analizar la labor realizada el pasado año fue uno de los principales objetivos del encuentro en el que también se abordó acerca de como dar seguimiento a las proyecciones de trabajo para el presente año.
Familiares y miembros de la asociación plantearon en la reunión sus inquietudes con respecto a la atención médica y la inclusión a la sociedad de estas personas con discapacidades.
La filial de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual en Granma tiene entre sus fines y objetivos establecer la inserción social y la rehabilitación comunitaria. De este modo facilitará independencia física y económica a quienes lo requieran.
La reunión estuvo presidida por Ladisbel Perdomo Mato, miembro del Comité Provincial del Partido, Adalberto García Almeida, director de Trabajo y Seguridad Social y Leidis Montano Pérez, Presidenta de la Filial entre otros dirigentes.
María Karla Batista (estudiante de periodismo)