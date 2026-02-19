Analizan en  Filial de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual (ACPDI)  resultados de trabajo del 2025

Integrantes de la Filial de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual en Granma, analizaron resultados de trabajos del año anterior. Entre los temas debatidos estuvieron los relacionados con atención a su membresía, funcionamiento interno y proyecciones de labor para el 2026.

La filial granmense que agrupa a personas en situación de discapacidad intelectual efectuó el balance anual de su trabajo en la sede provincial de la Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores.

Valorar y analizar la labor realizada el pasado año fue uno de los principales objetivos del encuentro en el que también se abordó acerca de como dar seguimiento a las proyecciones de trabajo para el presente año.

Familiares y miembros de la asociación plantearon en la reunión sus inquietudes con respecto a la atención médica y la inclusión a la sociedad de estas personas con discapacidades.

La filial de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual en Granma tiene entre sus fines y objetivos establecer la inserción social y la rehabilitación comunitaria. De este modo facilitará independencia física y económica a quienes lo requieran.

La reunión estuvo presidida por Ladisbel Perdomo Mato, miembro del Comité Provincial del Partido, Adalberto García Almeida, director de Trabajo y Seguridad Social y Leidis Montano Pérez, Presidenta de la Filial entre otros dirigentes.

María Karla Batista (estudiante de periodismo)

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma