Carencia de combustible no ocasionará apagón cultural

La carencia de combustible provocada por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos al acceso de Cuba a los hidrocarburos no ocasionará en Granma un apagón cultural, afirmó a Radio Progreso Indira Vera Arias, especialista en comunicación de la Dirección Provincial de Cultura.

Dijo que se han redirigido actividades a la comunidad, en espacios priorizados, como escuelas y comunidades en transformación, y mantienen, como cada semana, una planificación de acciones desde los centros provinciales y direcciones municipales de cultura.

Informó que este jueves será el espacio La Uneac entre nosotros, con el tema El amor en la poesía, “con una invitada de lujo, nuestra querida Lucía Muñoz, la novia de Bayamo”, en el patio de la sede de la vanguardia artística, a las 10 de la mañana.

Vera Arias añadió que el sábado 21 celebrarán el aniversario 35 del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Granma, y “como parte de su celebración abrirá la tienda Paisaje con Río, “con obras de excelente factura de nuestros principales creadores de las artes plásticas y otros soportes de creaciones de los artesanos en el territorio”.

Precisó la especialista que la apertura será a las 10 de la mañana en la sede del Fondo, en la Plaza del Himno Nacional.

Explicó, asimismo, que el propio día, a las 7:00 de la noche, Teatro Andante presentará, en la Casa Verde del Teatro, la obra titulada Viejos, de excelente factura y “protagonizada por Reinier Riera, quien fuera distinguid en 2025 con el premio a la excelencia interpretativa Miguel Benavides”.

La programación cultural incluye en Granma la presentación, el sábado, del Ballet folclórico, con el espectáculo Herencias Campesinas, frente a la Casa de Cultura 20 de Octubre.

La Demajagua