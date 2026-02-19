Bloqueo de EEUU limita desarrollo digital de Cuba, denuncian en India

La ministra de Comunicación de Cuba, Mayra Arevich, denunció hoy aquí el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos como el principal óbstaculo del desarrollo digital y tecnológico de la nación caribeña.

Limita el acceso a tecnologías y plataformas esenciales para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y compromete la sostenibilidad energética de la infraestructura digital del país, afirmó Arevich en el contexto de la Cumbre Impacto IA, la primera que se realiza en un país del Sur Global.

Se refirió a la orden ejecutiva reciente del presidente Donald Trump que declara a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, y la consiguiente imposición de aranceles a los países que suministran petróleo a la mayor de las Antillas.

“Es un nuevo y grave ataque contra nuestra soberanía. Es una guerra económica, un acto genocida que intenta castigar a toda la población cubana, generar un desgaste interno y que pone en riesgo la vida de millones de cubanos”, remarcó.

En ese sentido, la ministra cubana condenó, de manera enérgica la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, violatorias del derecho internacional que, agregó, afectan el desarrollo, la paz y el progreso mundial, e impiden que el poder transformador de la IA sirva verdaderamente a toda la humanidad.

La titular cubana de Comunicaciones agregó que el potencial de la inteligencia artificial solo se materializará si superamos las desigualdades estructurales del injusto y antidemocrático orden económico internacional actual.

Convocó a priorizar estrategias y normativas para un uso ético y responsable de la IA, adaptadas a nuestros contextos y valores, ante las disparidades tecnológicas y brechas digitales que afectan en mayor medida al Sur Global.

Arevich afirmó que Cuba defiende normas internacionales abiertas, compatibles y no discriminatorias y consideró la cooperación Sur-Sur, clave para construir capacidades compartidas y romper asimetrías tecnológicas.

Ratificó el rechazo categórico de su país al uso de la IA con fines criminales, terroristas o de injerencia en los asuntos internos de nuestros Estados, incluida la manipulación de la historia y soberanía.

La ministra cubana dio ejemplos de las políticas de la isla con respecto a esa tecnología como la aprobación en 2024 de la estrategia para su desarrollo y uso y explicó que universidades y empresas cubanas ya desarrollan aplicaciones en salud, agricultura, educación, gestión de desastres, entre otros sectores, con un enfoque humanista.

Tambiémn señaló que se actualizan los planes de estudio en todos los niveles educativos para formar profesionales capacitados en IA con sólida conciencia y responsabilidad ética.

“Este avance se logra pese al injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos durante más de seis décadas”, recalcó.

Arevich agregó que el reto colectivo es garantizar que el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial se traduzca en bienestar para todos, sin exclusiones, y que las oportunidades tecnológicas se compartan ampliamente entre todas las regiones.

Por último, reafirmó el compromiso de Cuba de colaborar en ese empeño, convencido de que solo con solidaridad —por encima del egoísmo de intereses geopolíticos y corporativos— se puede construir un futuro digital justo y humano.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959