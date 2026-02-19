Cuba expone en Unesco consecuencias de recrudecimiento del bloqueo

La representante permanente de Cuba ante la Unesco, María del Carmen Herrera, expuso hoy aquí al director general de la organización, Khaled El-Enany, las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo estadounidense mediante una medida de cerco energético.

En el encuentro celebrado en la sede del ente multilateral, la diplomática ofreció detalles del impacto de la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump, en la que declaró a Cuba “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y advirtió con imponer aranceles a los países que le vendan o suministren petróleo.

Herrera calificó de brutal acto de agresión la escalada en la hostilidad de Washington y recordó que la nación antillana lidia desde hace más de 65 años con un bloqueo económico, comercial y financiero, política que contraviene el Derecho Internacional, la carta de la ONU y los valores que rigen la labor de la Unesco.

“Con esta decisión, el gobierno estadounidense pretende, a través de la amenaza y la coerción contra terceros países, reforzar las medidas de asfixia económica impuestas desde el primer mandato de Trump”, subrayó.

La embajadora cubana insistió en la reunión en que es Washington con su cruzada el que amenaza la paz y el multilateralismo y desafía la soberanía de los Estados con el alcance extraterritorial de su bloqueo.

En sus argumentos, explicó a El-Enany los daños que la recrudecida política provoca en la vida cotidiana de los habitantes de la isla, en particular en sectores sensibles como la salud y la educación.

Al respecto, aseveró a su interlocutor que Cuba resiste y adopta medidas para enfrentar y mitigar las consecuencias de la escalada de la agresividad que representa un cerco petrolero.

También resaltó la importancia de la solidaridad y del respaldo internacionales en el actual escenario de presión brutal contra el pequeño país.

Por su parte, el director general de la Unesco reconoció las consecuencias del contexto imperante para la educación, la salud, la cultura y la ciencia, áreas de competencia del ente multilateral, del que Cuba es miembro desde el 29 de agosto de 1947.

El-Enany destacó los vínculos entre la isla y la organización especializada de las Naciones Unidas, así como el trabajo de la Oficina Regional con sede en La Habana.

De igual manera, ratificó su voluntad de estrechar los lazos y la cooperación con el país caribeño.

Esta semana, Cuba en voz de la diplomática Laura Álvarez denunció ante la Unesco el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, al intervenir en la instalación de la Decimonovena Sesión del Comité Intergubernamental encargado de abordar la Convención del 2005 para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

