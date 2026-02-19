Papa León XIV recibió llamamiento de REDH a favor de Cuba y Venezuela

Una delegación de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad (REDH) entregó al papa León XIV un llamamiento a favor de los pueblos de Cuba y Venezuela, heridos por Estados Unidos, destaca hoy un reporte.

Una nota publicada por el diario Il Faro di Roma, firmada por Luciano Vasapollo y Salvatore Izzo, integrantes del capítulo italiano de la REDH, expresa que, en un encuentro con el sumo pontífice efectuado la víspera, le pidieron “rezar por el pueblo cubano bajo asedio, con un bloqueo económico que, de cruel que era, se ha vuelto despiadado”.

El Santo Padre, según se indica, escuchó preocupado la exposición sobre el “riesgo de una dramática crisis humanitaria” que enfrenta la nación antillana, tras la firma por el presidente norteamericano, Donald Trump, el pasado 29 de enero, de una orden ejecutiva para impedir, con amenazas arancelarias, el envío de petróleo a ese país.

Ambos miembros del referido movimiento internacional antimperialista y solidario, pidieron también al Obispo de Roma “rezar por el pueblo de Venezuela, herido por el ataque militar del 3 de enero”, y también por su presidente, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, “secuestrados y llevados a Estados Unidos sin ninguna legalidad internacional”.

“Una situación absurda, le dijimos al Papa, quien coincidió con nosotros y nos aseguró sus oraciones por estas intenciones”, señalan Vasapollo e Izzo, quienes subrayaron que León XIV puso de relieve “el mismo afecto y la misma participación, testimoniada por los últimos pontífices posconciliares, por los sufrimientos de América Latina”.

“A pesar de haber nacido en Chicago, el Papa Prevost fue durante largos años primero misionero y luego obispo en Perú, y continúa haciendo suyas las expectativas de justicia del pueblo que le fue confiado”, refieren los reconocidos intelectuales italianos.

“Lo hemos visto muy interesado en los temas que le planteamos y también bien informado, confiándonos que conoce, por ejemplo, la realidad asociativa de la REDH que mencionamos”, añaden ambos activistas en su testimonio acerca de ese trascendental contacto con el líder de la Iglesia católica.

Se trata de “una apertura que creemos puede representar una condición favorable para la acción espiritual, pastoral y diplomática en apoyo de los pueblos bolivarianos”, aseveran los activistas, quienes entregaron a León XIV el llamamiento de la REDH para que recuerde en su oración los graves sufrimientos de los pueblos de Cuba y Venezuela.

“En un tiempo marcado por conflictos, violencia y opresión, sentimos la necesidad de invocar la fuerza espiritual de la oración para que prevalezcan la justicia, el diálogo y el respeto a las personas, más allá de cualquier división política o ideológica”, refiere el texto.

“Estamos convencidos de que la voz de la Iglesia, cuando se alza en defensa de la dignidad humana y de la paz, representa un signo de esperanza para los pueblos y las naciones”, reafirma el documento.

Se invoca al “constante testimonio de atención hacia los más vulnerables, de apelación a la legalidad internacional y de promoción de la paz” del papa León XIV, y se expresa la esperanza de que ante estos acontecimientos anacrónicos e inhumanos “se abran caminos de verdad, reconciliación y respeto a los derechos fundamentales”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959