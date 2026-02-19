Reabre al público granmense emblemática instalación cultural.

En la capital granmense reabrió sus puertas al publico una emblemática instalación Cultural rectorada por la EGREM en ese territorio del sur oriente cubano. El inmueble, nombrado Video Bar Sindo Garay fue sometido a una compleja reparación tras sufrir daños por el embate del huracán Melissa y la actividad sísmica que golpeó es esa región en los últimos tiempos. Ahora el espacio cuenta con un moderno sistema de respaldo energético que garantiza el sitio se consolide como plaza ideal para la conservación y difusión del patrimonio sonoro cubano.