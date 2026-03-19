Leannelys se llevó las cercas y Diablos Rojos iguala Serie de la Reina

La granmense Leannleys Zayas conectó jonrón de tres carreras y Diablos Rojos tomó desquite del revés anterior ante Sultanes, este miércoles, para imponerse 3×1 y empatar a una victoria por bando la Serie de la Reina por la corona en la III Liga Mexicana de Softbol.

En cuenta de dos strikes sin bolas, Zayas aprovechó un cambio de velocidad de Payton Gottshall para llevarse las cercas con dos compañeras en circulación y decidir el encuentro en el tercer capítulo.

Gottshall acababa de reemplazar a la abridora checa Katerina Kindermannova, pero el inicio de su relevo fue ineficiente, tras regalar par de base por bolas (uno intencional) y admitir el cuadrangular de la torpedera yarense.

Esa ventaja resultó suficiente para Carley Hoover, que desde el círculo de lanzamientos hizo los deberes y completó la ruta, a ritmo de seis incogibles y una limpia permitida, con nueve ponches y un boleto.

Luego de su salida anterior, cuando estuvo a punto de un juego perfecto en el segundo partido semifinal frente a Olmecas de Tabasco, Hoover se anotó el segundo éxito de la postemporada, el décimo tercero de toda la campaña.

De esa manera, Leannelys y la espigada tiradora estadounidense condujeron el triunfo de las campeonas defensoras, que regresarán a sus predios con el match igualado, a partir del viernes.

La división de honores en el Walmart Park, de Monterrey, aseguró la celebración de dos choques, al menos, en el estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana y cuartel general de las Diablas.

Allí, las alumnas de Denisse Fuenmayor podrían convertirse en las primeras en levantar dos coronas en la corta historia del circuito; en tanto, Sultanes –que ha incursionado en las tres finales- buscará subir a lo más alto del podio.

La Demajagua