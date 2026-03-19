Cuba Recicla, apuesta por un futuro más saludable

Enmarcada en el Día mundial del reciclaje, la Empresa provincial de recuperación de materias primas en Granma, dio inicio a la campaña nacional de bien público 2026: Cuba Recicla, con el objetivo de fomentar en la sociedad cubana la cultura del reciclaje inclusivo y sostenido.

“La ruta más crítica que tenemos hoy es crear la conciencia de reciclar, principalmente en el sector no estatal, aunque la ley dicta que los residuos deben almacenarse hasta su posterior recogida efectuada por nuestra entidad, muy pocos cumplen con este precepto, trayendo como consecuencia los microvertederos en las ciudades”, aseguró Yordan Torres Jerez, director general de la empresa.

Uno de los proyectos fundamentales previstos para retomarse es Recicla mi barrio, el cual promueve la recogida y compra de materias primas a las comunidades, con el propósito de reutilizar y evitar la contaminación del medioambiente.

“El país está viviendo una situación compleja debido a la constante generación de desechos sólidos en las ciudades; sin embargo, nosotros, desde nuestro pedacito, podemos contribuir a la limpieza, ya que gran parte de estos desechos pueden ser utilizados nuevamente” expresó Torres Jerez.

El proyecto, iniciado en la provincia hace dos años en la localidad de Rosa La Bayamesa, logra recuperar un total de 60 toneladas de latas en un mes, cuando posterior a su implementación solo se obtenía a mitad de esta cifra, así lo corroboró el director del centro.

De conjunto con empresas, instituciones y demás actores económicos estatales y no estales se plantea realizar un plan de actividades en pos de promover la clasificación y entrega de residuos reciclables.

Para favorecer la reutilización de materiales, se ha implementado la aplicación Reciclando, que facilita la venta de materiales reciclables, generando ingresos y ayudando a deshacerse de los residuos.

La Demajagua