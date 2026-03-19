Reportan ataques contra infraestructura energética en Qatar y EAU

Un buque fue alcanzado hoy por un proyectil frente a las costas de Qatar y otro se incendió al este de un puerto de los Emiratos Árabes Unidos, en medio de las crecientes tensiones regionales tras ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

La Oficina de Operaciones Marítimas del Reino Unido (Ukmto) informó este jueves que una embarcación resultó impactada por un “proyectil no identificado” a cuatro millas náuticas al este de la Ciudad Industrial de Ras Laffan, en Qatar, aunque precisó que todos los tripulantes se encuentran a salvo.

Asimismo, autoridades qataríes confirmaron haber controlado incendios en la zona industrial de Ras Laffan, donde se localizan las principales instalaciones de procesamiento de gas natural licuado del país, tras ataques con misiles atribuidos a Irán.

De forma paralela, la Ukmto reportó que otro buque se incendió luego de ser alcanzado por un proyectil no identificado a 11 millas náuticas al este del puerto de Khor Fakkan, en los Emiratos Árabes Unidos.

Las naciones árabes acusan a Teherán de atacar buques mercantes en rutas marítimas estratégicas desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

El conflicto dejó, según reportes, al menos mil 332 muertos en Irán, entre ellos 202 niños, 223 mujeres y el líder supremo Ali Jamenei, además de más de 15 mil heridos y severos daños materiales.

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra Israel, con un saldo de al menos 16 muertos y tres mil 924 heridos, así como ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos en la región, que provocaron bajas y daños a infraestructuras. Los países árabes condenaron estos ataques y reclamaron su cese, en medio de llamados internacionales a contener la escalada y retomar las vías diplomáticas.

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