Nominados Ana Ibis Fernández y Joel Despaigne a Salón Fama Voleibol

Los cubanos Ana Ibis Fernández y Joel Despaigne fueron nominados al Salón de la Fama de Voleibol Mundial, según International Volleyball Hall of Fame, con sede en Holyoke, Massachusetts.

Voleibol cubano por el mundo de Facebook destaca hoy la excelente noticia para ese deporte de Cuba, que “entre los 176 miembros cuenta ya con siete, y pudiera llegar a nueve, si en definitiva hacen la Clase estas dos leyendas”.

Agrega que en el sector femenino de la modalidad de sala, las candidatas son Foluke Akinradewo-Gunderson (Estados Unidos), Ana Ibis Fernández (Cuba), Ekaterina Gamova (Rusia) y Fabiana “Fabi” Alvim (Brasil), mientras que en el masculino aparecen el cubano Joel Despaigne, Kim Ho-Chul (Korea), Yuriy Panchenko (Ucrania) y Rafael Pascual (España).

En la de Playa están nominadas Juliana Felisberta Da Silva (Brasil), Xue Chen (China) y April Ross (Estados Unidos) entre las mujeres, y entre los hombres, Alison Cerutti (Brasil), Pablo Herrera (España) y Jonas Reckermann (Alemania).

Resalta que la cubana Fernández es una de las dos jugadoras en el mundo con cuatro medallas olímpicas, con destaque en que forma parte del único equipo femenino tricampeón olímpico y cuatro veces medallista en citas multideportivas bajo los cinco aros de forma consecutiva.

A ese excelente botín se suman los títulos mundiales de 1994 en Brasil y 1998 en Japón, las copas del Mundo en esa misma nación en 1995 y 1999.

Como si fuera poco, Ana Ibis ostenta medalla de Oro en la Copa de Grandes Campeones de 1993 y la plata en 1997.

Además es campeona de los Juegos Panamericanos en Mar del Plata, Argentina, en 1995, y plata en 1999 en Winnipeg, Canadá, así como monarca de los Juegos Centroamericanos en 1993 y 1998, entre otros muchos premios colectivos e individuales.

Por su parte, Despaigne fue seleccionado el mejor del mundo en la temporada 1989-90 y nominado en la encuesta de la Federación Internacional de Voleibol para discutir la condición de Mejor Voleibolista del siglo XX entre los hombres.

Fue uno de los grandes animadores de los inicios de la Liga Mundial, subcampeón de las ediciones de 1991, 1992, 1994, 1997 y bronce en 1995.

Oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos en 1991, 1987 y 1995, respectivamente, a lo que se agrega que es medallista de plata en el Campeonato Mundial de 1990, campeón de la Copa del Mundo de 1989 y subcampeón en 1991, y titular de los Juegos Centroamericanos de 1986.

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