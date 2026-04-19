Opacidad algorítmica y disputa global de sentido a debate en el Coloquio Patria

La relación entre tecnologías digitales, poder y disputas simbólicas centró el panel “Tecnopolítica: entre el control y la emancipación”, desarrollado como parte del V Coloquio Internacional Patria, donde especialistas de Rusia, Argentina y México reflexionaron sobre los desafíos contemporáneos en torno a la inteligencia artificial (IA), los algoritmos y la construcción de narrativas globales. Oleg […]

La relación entre tecnologías digitales, poder y disputas simbólicas centró el panel “Tecnopolítica: entre el control y la emancipación”, desarrollado como parte del V Coloquio Internacional Patria, donde especialistas de Rusia, Argentina y México reflexionaron sobre los desafíos contemporáneos en torno a la inteligencia artificial (IA), los algoritmos y la construcción de narrativas globales.

Oleg Vyazmitínov, director del servicio de radio de Sputnik Mundo, alertó sobre los niveles de opacidad que rodean hoy a los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial. Señaló que el crecimiento de estas tecnologías ha llevado a una escala en la que, incluso para sus propios desarrolladores, resulta difícil explicar con claridad cómo se generan determinados resultados.

“Existen informaciones no públicas en manos de grandes compañías sin mecanismos que las obliguen a transparentarlas”, subrayó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de sesgos y manipulación de contenidos.

En ese sentido, llamó a reflexionar con seriedad sobre el uso de la IA y sus implicaciones sociales. “Si una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre realidad y simulación, los riesgos son enormes”, afirmó.

También cuestionó quién asume la responsabilidad cuando estos sistemas inciden en la organización de la vida pública. En el caso cubano, reconoció que el debate sobre la algoritmización ya forma parte de la agenda, aunque condicionado por contextos específicos.

Por su parte, el intelectual argentino Jorge Elbaum situó la tecnopolítica en el marco de un conflicto global atravesado por disputas económicas, ideológicas y comunicacionales. Consideró que el desarrollo tecnológico, particularmente en China, ha desmontado narrativas tradicionales al demostrar que un país con un modelo socialista puede posicionarse a la vanguardia económica y tecnológica.

Elbaum interpretó las tensiones actuales como parte de una reacción de Occidente ante ese escenario, en lo que calificó como una nueva fase de confrontación, donde la inteligencia artificial desempeña un papel clave en la construcción de relatos. “Hay algoritmos preparados que orientan la información hacia determinadas fuentes; muchas veces, cuando se busca sobre Cuba, predominan visiones de corte conservador”, ejemplificó. A su juicio, la IA forma parte de una disputa de sentido en medio de una guerra híbrida asociada a la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Asimismo, apuntó que detrás del desarrollo de estas plataformas existen intereses económicos concretos, como la recuperación de tasas de ganancia, y recursos materiales estratégicos, entre ellos los minerales de tierras raras necesarios para sostener las infraestructuras tecnológicas.

Por su parte, el comunicador mexicano Jorge Luis Granados compartió experiencias vinculadas a la articulación de redes informativas alternativas con alcance internacional. Destacó la importancia de generar contenidos en inglés y otros idiomas para ampliar audiencias y contrarrestar narrativas hegemónicas, apoyándose en colaboradores con presencia en distintos espacios mediáticos.

Granados subrayó además el interés creciente en Estados Unidos por acceder a información directa sobre otros países y procesos sociales. En ese contexto, valoró el papel de iniciativas comunicacionales que logran visibilización mediática y contribuyen a incidir en escenarios concretos.

Finalmente, llamó a fortalecer la cooperación entre periodistas y creadores de contenido que cuenten con fuentes diversas, en función de responder a una demanda creciente de información plural.

El panel evidenció que la tecnopolítica se configura hoy como un campo estratégico donde convergen disputas por el control de la información, la soberanía tecnológica y la construcción de sentidos en la era digital.

Cubadebate