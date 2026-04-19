Díaz-Canel junto al pueblo celebra 65 años de la victoria en Girón

Playa Larga, Matanzas, 19 abr (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República saluda hoy junto al pueblo, en Playa Girón, la histórica victoria asestada al imperialismo hace 65 años. Ante el monumento existente en el Museo Memorial Playa Girón, […]

Playa Larga, Matanzas, 19 abr (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República saluda hoy junto al pueblo, en Playa Girón, la histórica victoria asestada al imperialismo hace 65 años.

Ante el monumento existente en el Museo Memorial Playa Girón, con los nombres de los mártires de la epopeya, se colocaron ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Díaz-Canel Bermúdez, y del pueblo de Cuba.

Participan además en el acto Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente cubano; Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en la provincia de Matanzas; Marieta Poey Zamora, Gobernadora del territorio; y otras autoridades políticas, gubernamentales, de las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Como es tradicional en los tributos que se realizan en esta fecha en la Ciénaga de Zapata, en la representación del pueblo se encuentra Nemesia Rodríguez, mujer de raíces firmes que de niña sobrevivió a la invasión mercenaria financiada por los Estados Unidos, y combatientes y milicianos de las provincias de Cienfuegos y Matanzas que participaron en la epopeya.

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