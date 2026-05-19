Afinan en México preparativos de encuentro de solidaridad con Cuba

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba ultima hoy los preparativos para realizar un evento en apoyo a la nación antillana, enfocado en la defensa de la soberanía y la Revolución.

A celebrarse en el central estado de Aguascalientes los días 23 y 24 de mayo, el XXX Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba reunirá a activistas de todo el territorio para continuar promoviendo iniciativas en respaldo al país caribeño.

Entre los invitados a la cita, con sede en el salón de eventos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se encuentran la vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Noemí Rabaza, y la periodista y ensayista Katiuska Blanco.

También participarán la periodista Alondra Santiago; el director del Museo Fragua Martiana, Yusuam Palacios, así como el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, y la segunda jefa de Misión, embajadora Johana Tablada.

Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos aplica contra la mayor de las Antillas un bloqueo económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.

El 1 de mayo Trump anunció más medidas coercitivas contra la isla, declaró su intención de tomar el control de la nación antillana “casi de inmediato” y dijo que, tras la guerra en Irán, tal vez envíe el portaviones USS Abraham Lincoln a unas 100 yardas (91,44 metros) de la costa.

Las amenazas del republicano desataron el rechazo y la denuncia desde sectores populares, gobiernos y políticos del mundo.

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