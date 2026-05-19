Cifra de muertos por ébola en RDC sube a más de 90

La cifra de fallecidos en el actual brote de ébola en la provincia de Ituri en República Democrática del Congo (RDC) se eleva hoy a 91, en tanto los casos sospechosos sobrepasan los 350.

El ministro de Salud Pública de la RDC, Samuel Roger Kamba, comentó la víspera en Bunia que 59 pacientes están recibiendo tratamiento en diversos centros de salud de esa ciudad cabecera provincial y de Mongwalu, considerados los principales epicentros del brote.

El domingo, además, los rebeldes de la Alianza del Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23) notificaron la presencia de un enfermo en la ciudad de Goma, provincia de Kivu Norte, el cual recibe atención médica.

La rápida expansión de la epidemia, la alta tasa de positividad de las primeras muestras analizadas y, sobre todo, la falta de una vacuna o tratamiento aprobado para esta cepa específica, denominada Bundibugyo, preocupan a las autoridades sanitarias.

A esto se suma la persistente inseguridad en las provincias involucradas, pues en Ituri son constantes los ataques de los grupos armados y, por consiguiente, los desplazamientos masivos de población; mientras que Goma está bajo el control de la AFC/M23.

Las tres zonas de Ituri donde fue declarado el brote son cercanas a varias fronteras, además de ser áreas de alta movilidad debido a las actividades mineras y su carácter urbano y semiurbano.

Este domingo, llegaron a Bunia al menos cinco toneladas de suministros médicos para apoyar a los equipos que luchan contra la enfermedad, gracias a un vuelo humanitario coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios.

La carga incluye equipos de protección, botiquines y tiendas de campaña y camas de hospital, lo cual permitirá intensificar las intervenciones en primera línea y fortalecer la prevención y el control de infecciones.

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