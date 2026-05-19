Denuncian que ningún gobierno extranjero tiene derecho a amenazar a Cuba

La Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) reitera que Cuba es una nación soberana e independiente y que ningún gobierno extranjero tiene derecho alguno a amenazarla por la fuerza, ni mucho menos exigir a los cubanos nada en absoluto en relación con su gobierno y ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Una declaración de su Comisión Permanente de Relaciones Internacionales califica de agresión desmedida que la actual administración de los EE.UU. ha emprendido en los últimos meses para estrangularla mediante el reforzamiento del ilegal bloqueo de más de seis décadas.

Advierte que la imposición de agresivas medidas arbitrarias, contrarias al derecho internacional y a la propia legalidad nacional de ambos países, pretende retornar a nuestro Estado a una relación de vasallaje.

“Cuba ha demostrado con creces su independencia y soberanía en el ejercicio de sus relaciones internacionales y especialmente lo ha hecho en el marco de la solidaridad internacional entre los pueblos, sin agredir a nadie y contribuyendo a los esfuerzos por el desarrollo económico y social de innumerables ejemplos de proyectos y programas de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur”.

Recuerda que ha sido víctima constante a la vez del bloqueo impuesto y reforzado hasta los actuales extremos por los sucesivos gobiernos de los EE.UU. de los que, además, ha sido víctima por reiteradas agresiones igualmente ilegales promovidas mediante agentes terroristas formados, financiados y entrenados en ese país.

Sin embargo, señala que gracias a sus relaciones internacionales de principios y solidaridad, cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de pueblos y naciones de todo el mundo, y por ello, no está sola.

Esto se ha puesto de manifiesto, argumenta, en más de 30 años de votaciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, las que han sido abrumadoras en favor del reclamo de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por las administraciones estadounidenses, aunque ahora es más agresivo, abusivo y criminal

En cumplimiento de la tradición de lucha de generaciones, Cuba se ha defendido, se defiende y se defenderá ante cualquier agresión y reitera su denuncia internacional sobre estos acontecimientos y el abuso a su pueblo que se rige por el principio inalienable de defender a cualquier precio su soberanía e independencia.

La SEAP surgió en La Habana en 1793 como la primera sociedad promotora del conocimiento y su aplicación al desarrollo económico y social de la nación y el pueblo de Cuba.

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